عقود أملاك الدولة.. لـ«الشراكة»

الأولى

أكدت الجمعية الاقتصادية الأهمية الكبيرة لقرار وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، القاضي بإيقاف تجديد عقود أملاك الدولة المتعاقد عليها بنظام B.O.T وتحويل الملف كاملاً إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه يمثل خطوة جريئة وفي الاتجاه الصحيح لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للمال العام وضمان الشفافية. وثمنت الجمعية في بيانها، أمس، قرار الوزير، مؤكدة أنها حذرت سابقاً من مغبة تجديد أراضي أملاك الدولة من دون طرحها في المزاد، مؤكدة أن الدولة بأمسّ الحاجة لتنمية وتعظيم ايراداتها. وأكدت أن الاعتماد النفطي لا يمثل المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الكويت، إذ لا يزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية متكلاً بصورة أساسية على الإنفاق الحكومي. وطالبت بتطبيق قانون هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أملاك الدولة وأراضيها. واشارت مصادر إلى أن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستقوم على تجهيز المزادات العلنية لحقوق الانتفاع المنتهية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لافتة الى أن هذه الخطوة تأتي لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للدولة.