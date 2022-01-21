الخالد: العمل كفريق واحد عند الكوارث والحوادث

وطن النهار

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء نفذت قوة الإطفاء العام امس الخميس فعاليات تمرين «شامل 7» في منطقة عريفجان بمشاركة 27 جهة معنية.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب التمرين عن بالغ سعادته بوجوده في الميدان الذي تقام فيه تمارين «شامل» مثمنا ما شاهده من تعاون وتنسيق بين الجهات المشاركة سواء الحكومية أو من القطاع الخاص.

وقال سموه: إن التنسيق بين تلك الجهات كان في أعلى مراحله وفي كيفية التصرف كفريق عمل واحد حال وقوع أي نوع من أنواع الكوارث أو الحوادث والتعامل معها.

وأشار سموه في هذا الصدد إلى ما شهدته البلاد مطلع العام الحالي من أمطار غزيرة حيث طبقت الجهات المعنية ما تم التدريب عليه في التمارين السابقة على أرض الواقع مضيفا أن هذا التنسيق والتعاون من مختلف الجهات كان من شأنهما تجنيب وتقليل الأضرار.

وأشاد سموه بالخطط الموضوعة والسيناريوهات المعدة في التمرين والتي تشمل كل أنواع الكوارث والحوادث وكيفية التعامل معها مؤكدا أن الحكومة لن تألو جهدا في تأمين كل الدعم لإقامة مثل هذه التمارين والتدريبات وتوفير كل المعدات والأدوات التي تساعد تلك الجهات على القيام بعملها.

وأثنى سمو رئيس مجلس الوزراء على مستوى الأداء الراقي والذي جاء نتيجة تخطيط وتدريب والعمل كفريق واحد معربا عن الشكر لكل من شارك وخطط ودرب وساهم في نجاح تمرين «شامل 7». وشهد الحضور فعاليات التمرين الذي تضمن تنفيذ استراتيجيات التعامل مع الازمات والكوارث الطبيعية ومحاكاة الحوادث وكيفية تعامل مختلف الجهات العسكرية والمدنية معها.

