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«الأبحاث» نال جائزة في «تكنولوجيا النانو»


نال الباحث العلمي في برنامج تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة بمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. عادل إسماعيل الجائزة العربية الإقليمية لأكاديمية العالم للعلوم بالدول النامية عن عام 2021 في نشر وتبسيط العلوم. وقال المعهد في بيان صحافي أمس: إن الجائزة تمنح تقديرا للأفراد الذين قدموا إسهامات ملموسة في نشر وتبسيط العلوم وتطوير استراتيجيات جديدة تخدم تعميم العلوم والتكنولوجيا في البلدان النامية. وأضاف أن الأنشطة العلمية للدكتور إسماعيل التي أهلته لنيل الجائزة تركزت على تحضير مركبات متناهية في الصغر «تكنولوجيا النانو» بطرق سهلة وبسيطة واقتصادية ولها تطبيقات مهمة في الحياة اليومية مثل العوامل الحفازة والمجسات الضوئية فى شكل جسيمات دقيقة وأشكال هندسية منتظمة.


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