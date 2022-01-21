جامعة الكويت تشارك بمعرض الدوحة للكتاب

وطن النهار

أكد مجلس النشر العلمي التابع لجامعة الكويت حرصه على المشاركة في معرض الدوحة للكتاب سنويا استكمالا لمسيرة الكويت في رسالتها الثقافية وباعتبار المعرض حدثا ثقافيا بارزا ومن أهم المعارض التي تقام في منطقة الخليج. وقالت مديرة تحرير مجلة الكويت للعلوم في مجلس النشر العلمي مشاعل العبدالله لـ«كونا» على هامش مشاركة المجلس في المعرض ان هذا المعرض السنوي يسهم بدور كبير في تجسير العلاقة بين الكاتب في الكويت والقارئ في قطر بالإضافة الى تقديم كل ما هو جديد ومفيد في شتى تخصصات العلم والمعرفة. وأوضحت أن ما تقدمه جامعة الكويت في هذا المعرض وغيره من معارض الكتب يعتبر خدمة علمية وحضارية تسهم بها الكويت في المجال العلمي لتمنح القارئ فرصة الاطلاع على أعمال الباحثين الجادين.