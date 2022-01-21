الفارس: 513 عميلاً مستحقاً لحوافز ترشيد الكهرباء

وطن النهار

أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس عن إيداع المبالغ المالية في حسابات المشتركين في برنامج حافز الترشيد، مبينا أن عدد العملاء الذين انضموا للبرنامج 941 عميلا، في حين بلغ عدد العملاء مستحقي الحافز 513 عميلا؛ إذ تبلغ القيمة الإجمالية للحافز المقدم من الوزارة نظير ترشيد العملاء للكهرباء والماء 12134 دينارا.

وبين ان إجمالي عدد الوحدات التي تم توفيرها من قبل العملاء للكهرباء 1.966.820 كيلو وات كهرباء و10.820.433 جالون مياه، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الدولة حيث تم توفير 130399 دينارا كويتيا من المبالغ المصروفة على إنتاج الكهرباء والماء.

وقال الفارس «إن برنامج حافز للترشيد أثبت نجاحه وسوف يتم إيداع المبالغ بحسابات المواطنين مستحقي الحافز الخاصة بالاستهلاك لدى الوزارة».

