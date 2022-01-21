«حماية البيئة» تقدم دعماً استراتيجياً للحياة الفطرية

وطن النهار

أكدت د. وجدان العقاب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة على أهمية الادوار التي تقدمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمجالات العلوم والمعرفة وتعزيزها لقطاعات الابحاث والدراسات العلمية للناشئة والشباب، فضلا عن تعاوناتها مع الجمعية في العديد من برامجها وفعالياتها.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع د. صالح العقيلي نائب المدير العام للإدارات والبرامج المساندة بالمؤسسة.

وأكدت العقاب أن الاجتماع تطرق لمناقشة المشاريع التعليمية والخطط البرامجية للجمعية التي تتعاون من خلالها المؤسسة كشريك في حماية البيئة مع الجمعية.

وبينت أن استحقاق المؤسسة لدرع «البرامج الوثائقية» يأتي انعكاسا لدعمها الاستراتيجي للسلسلة البرامجية الوثائقية للحياة الفطرية في الكويت والتي تقدمها الجمعية على مدار 8 مواسم متواصلة كهدية للمكتبة المرئية البيئية إثراء ودفعا لها باتجاه التميز وشمولية المحتوى المعرفي.

وأوضحت أن مجلس إدارة الجمعية، وبالأصالة عن أعضاء جمعيتها العمومية وكوادرها وخبرائها، وبالنيابة عن جموع متابعي ومشاهدي سلسلة البرامج الوثائقية للحياة الفطرية في الكويت يثنون على الدعم الاستراتيجي من المؤسسة ما يسهم في استمراريتها وتواصلها سنويا.

