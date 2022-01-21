«ديوان الخدمة» ينظم دورة تدريبية للموظفين الجدد

وطن النهار

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن إقامة دورة تدريبية عن بُعد على فترتين زمنيتين يومي 13 و27 فبراير المقبل على مدى 5 أيام تبدأ الساعة 9:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا بهدف معرفة حقوق وواجبات الموظفين المالية والإدارية ومنها الإجازات وتوسيع مداركهم في بيئة العمل.

وأوضح ان على الراغبين بالمشاركة من موظفي الحكومة التسجيل في النظم المتكاملة وارسال كتب رسمية من قبل الجهات او التواصل عبر الارقام الواردة في التعميم التالي المنشور.

وتضمنت أهداف الدورة تهيئة المعينين الجدد في القطاع الحكومي إداريا وسلوكيا ومعاونتهم على تقبل الوضع الوظيفي والتعايش مع الزملاء والإلمام بقوانين العمل المختلفة وتعزيز مستوى الرضا الوظيفي ما ينعكس بشكل إيجابي على المنظمة.

من جانب آخر كان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعميما بشأن تخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية وتطبيق أنظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة وقد قضى بـ (ثانية) منه بوقف العمل بنظام البصمة على أن يتم إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على كشوف للحضور والانصراف تعدها كل جهة ومن ثم يلزم التقيد بما ورد بتعميم الديوان المشار إليه.

