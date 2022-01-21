«الأوقاف» ونظيراتها الخليجية ناقشت الرؤية المستقبلية

وطن النهار

ترأس وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي وفد الكويت المشارك في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وبحث الوفد ورقات العمل المقدمة من وزارات الأوقاف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى مناقشة موضوعات عدة وعلى رأسها المشاريع التي قدمتها وزارة الأوقاف مثل مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الشؤون الإسلامية ومشروع الرؤية المستقبلية المشتركة لوزارات الأوقاف.

وناقش وفد الكويت تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء وتحديد موضوع الأسبوع الخليجي للوقف وإقامة يوم عالمي للوقف.

واوضحت لينا المطوع مدير ادارة الدراسات والعلاقات الخارجية في الامانة العامة للاوقاف الدور البارز الذي قامت به الأمانة العامة للأوقاف خلال جائحة كورونا من خلال المساهمة في انشاء المحاجر وتقديم المساعدات للمحتاجين في الوقت الذي كان لها مساهمات عينية في المناطق المحجورة بالعمالة الوافدة والتي تعثرت ظروفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

