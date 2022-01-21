البلدية: 4 خدمات جديدة تضاف إلى تطبيق «سهل»

وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن دخول بلدية الكويت لقائمة الجهات المشاركة في تطبيق الخدمات الالكترونية الحكومية من خلال تدشين 4 خدمات يمكن للمستخدمين طلبها مباشرة عبر قائمة (الخدمات) في تطبيق (سهل) للهواتف الذكية. وبين كاظم أن خدمات البلدية الجديدة في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) هي 4 خدمات تتمثل في الاستعلام عن حالة طلب شهادة ايصال التيار الكهربائي، والاستعلام عن حالة طلب رخصة بناء، والاستعلام عن حالة طلب شهادة أوصاف، وتجديد ترخيص الاعلان. واعتبر أن انضمام البلدية للجهات المشاركة بخدماتها الإلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) يمثل اضافة مهمة تتيح للمستخدمين سهولة الوصول للخدمات الحالية علاوة على ترقب المزيد من الخدمات التي ستدرجها بلدية الكويت لاحقاً.