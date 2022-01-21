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«المرور»: 163 مخالفة في حملة أمنية


ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع المرور والعمليات في ضبط الخارجين على القانون ومخالفي قانون وقواعد المرور، قامت الإدارة العامة للمرور ممثلة في ادارة التنسيق والمتابعة بحملة مرورية على منطقة العارضية الحرفية ومنطقة المهبولة ومنطقة الفحيحيل، شملت انتشارا مكثفاً لدوريات المرور لتحقيق الانضباط المروري والقضاء على جميع الظواهر السلبية. وأوضحت الإدارة انه تم التشديد على الدراجات الالية ومركبات توصيل الطلبات ومركبات الاجرة حيث أسفرت الحملة عن تحرير (163) مخالفة مرورية. وأكدت الإدارة أن قطاع المرور والعمليات مستمر في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية على جميع أنحاء البلاد لضبط الخارجين على القانون ومخالفي قواعد المرور.


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