الموسى: استمرار صرف دعم العمالة أثناء التجنيد

وطن النهار

أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الجلاوي، قرارا بإنهاء وقف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عن العمل اعتبارا من نهاية دوام 13 يناير 2022 وعودته إلى مباشرة مهام وظيفته وحفظ التحقيق بشأن ما نسب إليه من مخالفات.

وتضمن القرار إعادة صرف ما تم إيقافه من راتب المذكور طول مدة الوقف عن العمل.

من جهة اخرى، أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، حرص الهيئة على تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، لافتا إلى أن نص المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بمنع صرف الدعم حال التحاق مستحق الدعم بالخدمة الوطنية العسكرية سواء الإلزامية أو الاحتياطية.

وقال الموسى في اول تصريح له بعد براءته من جميع المخالفات الموجه إليه، ان الهيئة - تقديراً للواجب الوطني الذي يقوم به المجند- اتجهت إلى رفع مقترح لمجلس الوزراء بطلب تعديل أحكام هذا القرار ليسمح باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية حال الالتحاق بالخدمة الوطنية الإلزامية أو الاحتياطية، موضحا أن الهيئة قامت برفع هذا المقترح إلى مجلس الوزراء بعد التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ومجلس الخدمة المدنية ومراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية من قبل إدارة الفتوى والتشريع. وأشار إلى أنه تمت إحالة مشروع القرار إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، والتي تفضلت برفع توصيتها لمجلس الوزراء باعتماد صرف الدعم للمواطن حال التحاقه بالخدمة الوطنية، وقد ناقش المجلس توصية اللجنة القانونية بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/2022 وانتهى إلى الموافقة على مقترح الهيئة باستمرار صرف الدعم للمجندين. وأشار الموسى، إلى أن الهيئة على استعداد تام لتنفيذ القرار فور صدوره بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، وأن القرار سيعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على الملتحق حالياً بالخدمة الوطنية العسكرية ممن استمر في صرف الدعم حتى تاريخ الالتحاق بالخدمة الوطنية.

وأكد الموسى أن الهيئة تهدف من خلال جميع مقترحاتها إلى دعم العامل الوطني وحث الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع، مثمناً تعاون الجهات ذات العلاقة بالمقترح وتعاونهم لإقراره.

