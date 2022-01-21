«التربية» تعلن نتائج الثانوية إلكترونياً الأسبوع المقبل

وطن النهار

فيما واصلت اللجان في الكنترول المركزي أعمال تصحيح الاختبارات المنتهية، أدى صباح أمس، طلبة الصف الثاني عشر في قسميها العلمي والادبي اختبار اللغة الانكليزية وطلبة التعليم الديني امتحان مادة الاجتماعيات، علمت «النهار» من مصادرها أن وزارة التربية ستعلن نتائج الطلبة فور الانتهاء من اجراءات التصحيح والتدقيق على الدرجات، مؤكدة أن قياديي التربية أكدوا أهمية مراجعة التصحيح والتأكد من الدرجات قبل اعلانها نهاية الاسبوع المقبل على الموقع الالكتروني.

وبينما تبقى اختبار واحد لطلبة القسم العلمي الاحد المقبل في مادة الكيمياء واختباران لطلبة الأدبي والتعليم الديني في مادتي التاريخ والاحصاء للادبي واللغة العربية وتجويد القرآن للتعليم الديني وذلك في يومي الاحد والاثنين المقبلين، أعلن الموجه الفني لمادة الأحياء حمد الرشيدي، الانتهاء اليوم من أداء اختبار مادة الأحياء لطلبة القسم العلمي بالنسبة للمتعلمين الذين بلغ عددهم 24571 متعلماً.

وأشار إلى أن عدد لجان التصحيح يبلغ 160 لجنة موزعة على 6 فرق عمل حيث يشرف على جميع هذه الفرق جهاز التوجيه الفني للعلوم ويجري حاليا العمل على تصحيح ومراجعة الاختبار بمراعاة الاجراءات الصحية داخل اللجان، مؤكدا أن الاختبار اتسم بالوضوح وكان بمستوى الطلاب.

بدوره، قال الموجه الفني لمادة الاجتماعيات بمنطقة العاصمة التعليمية وعضو لجنة تقدير الدرجات لمادة الفلسفة يعقوب العنزي، انه «لم ترد إلينا اتصالات أو ملاحظات أثناء سير اختبار مادة الفلسفة، مؤكدا أن هذا يعكس وضوح الاسئلة ومباشرتها وان الاختبار جاء في مستوى الطالب حيث تم اعداده وفق جدول المواصفات بحسب الاطر التي حددها التوجيه الفني العام للاجتماعيات». وأضاف أنه تم البدء بعملية التصحيح مساء أمس حيث بلغ عدد لجان التصحيح 40 لجنة فرعية موزعة على لجنتين رئيستين لجنة للمعلمين ولجنة للمعلمات مع مراعاة الاشتراطات الصحية من تباعد ولبس الكمامة وتوفير المعقمات، معربا عن تمنيات التوجيه الفني للاجتماعيات بالتوفيق والنجاح لابنائنا الطلبة.

