«الاستئناف» أيدت حبس مواطن شرع في مواقعة «روسية»

وطن النهار

ايدت محكمة الاستئناف امس الحكم الصادر بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ لمواطن ادعى الجنون بعد اتهامه بالشروع بمواقعة وهتك عرض فتاة روسية أثناء ممارستها الرياضة بممشى منطقة سلوى .

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 13/4/2020م بدائرة مخفر شرطة سلوى محافظة حولي شرع بمواقعة المجني عليها بغير رضاها عن طريق الإكراه، بأن قام بتكتيفها وضربها وشل حركة مقاومتها محدثاً بذلك إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقام بالتحسس بيده على قلبها قاصداً بذلك مواقعتها إلا أنه لم يستطع رغم ذلك إتمام جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو نزول الدورة الشهرية عليها، وذلك حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائياً بتاريخ 12/2/2017 بالحبس لمدة خمس سنوات في القضية رقم 302/2016 حصر نيابة حولي والمقيدة برقم 27/2016 جنايات مخفر شرطة سلوى، على النحو المبين بالتحقيقات.

واضافت النيابة انه هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها عن طريق الإكراه، بأن قام بتكتيفها وضربها وشل حركة مقاومتها محدثاً بذلك إصاباتها الواردة في التقرير الطبي الشرعي، وأجبرها على فعل جنسي أكثر من مرة .

