«الداخلية»: لا تعسف في «الضبط والإحضار»

وطن النهار

أوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعسف في قطاع الأمن الجنائي في ضبط احد المواطنين.

وقالت ان المواطن الذي تم ضبطه صادر بحقه ضبط واحضار من النيابة العامة بناء على شكوى مقدمة ضده، وان اجراءات الضبط والتفتيش تمت وفق القانون وذلك بناء على قرار من النيابة العامة وان امر النيابة العامة تضمن تنفيذ القرار ليلا دون استثناء.

واشارت الى ان المتهم والمضبوطات تمت احالتهما الى النيابة العامة مباشرة، حيث امر وكيل النيابة بحجزه بعد انتهاء التحقيق معه وعرضه مع التأكيد على ان قرار الاحتجاز جاء تنفيذا لقرار النيابة العامة.

