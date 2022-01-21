5 جوائز لطلبة الكويت في مسابقة حمدان بن راشد

وطن النهار

حققت الكويت ممثلةً في وزارة التربية إنجازا تعليميا جديدا؛ إذ فازت بخمسة جوائز في الدورة الـ 24 لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. وقال منسق الجائزة لدى الكويت مدير منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني في تصريح صحافي: إن أبناء الكويت فازوا بخمسة جوائز في الدورة، مشيراً الى انه من فئة المعلم فاز بدر ناصر ومريم الشمري وفئة طالب متميز حسين الصايغ ومنى السعيدي كما فازت مدرسة أروى بنت عبدالمطلب المتوسطة كمدرسة متميزة. ورفع الديحاني هذا الإنجاز إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، مشيداً في الوقت نفسه بمتابعة وزير التربية د. علي المضف ووكيل الوزارة د. علي اليعقوب والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد مشرف عام الجائزة واهتمامهم وتوفير كل سبل النجاح لأبنائنا المشاركين في الجائزة.