تحرير السلع العام الحالي.. غير وارد

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار»، عن أن تحرير أسعار السلع في العام الحالي 2022 غير وارد في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لافتة الى أن ارتفاع أسعار النفط واقترابها من حاجز 90 دولاراً للبرميل وتوقعات ببلوغها 100 دولار سيعزز هكذا توجه في المرحلة المقبلة.

وتوقعت المصادر ابتعاد مسؤولي الحكومة عن القضايا الخلافية التي تثير جدلاً بين النواب والحكومة والتي على رأسها، تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، وترشيد الدعومات، والتي يرى عدد من النواب أنها ليست من الأولويات في برنامج عمل الحكومة وتؤدي في الوقت نفسه إلى توتر وتأزيم العلاقة بين السلطتين وتعرقل الدور التشريعي للكثير من القوانين الملحة في الوقت الراهن.

وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة أن الوضع الاقتصادي المأزوم وغياب تنويع مصادر الدخل بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جادة، على رأسها تطبيق الضريبة ووقف نزيف الهدر في الميزانية العامة وإقرار قانون الدين العام بقيمة 20 ملياراً، إلا أن تلك الإجراءات يبدو أنها صعبة طالما واصلت اسعار النفط ارتفاعاتها ارتفاعاتها التي من المتوقع وصولها إلى 100 دولار للبرميل نهاية العام الحالي.

فيما كشفت المصادر عن تحركات حكومية سريعة لتقريب وجهات النظر مع النواب لتجنب تحذيرات وكالات التصنيف الائتمانية من غياب رؤية شاملة للاستدامة المالية للدولة، وأنه في حال غياب تلك الرؤية سيتعرض التصنيف الائتماني لمزيد من التراجع.

