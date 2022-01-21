147 مليون دينار الخسائر الأسبوعية للبورصة

مال وأعمال

سيطر التباين على اداء البورصة خلال هذا الاسبوع بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها البورصة خلال الاسبوع الماضي الامر الذي اسهم في تراجع السوق بقيمة اجمالية بلغت نحو 147 مليون دينار وبنسبة 0.3 في المئة وذلك بعدما اغلقت امس على 43.424 مليار دينار إلى 43.277 مليار دينار متأثرة بعوامل عدة ضغطت على السوق وهي:-

الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بصفته وترقبا لتصويت مجلس الامة يوم 26 القادم على طلب 10 نواب طرح الثقة.

عمد بعض مستثمري الصناديق والمحافظ أيضا إلى البيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها البورصة اخيرا.

تراجع الاسواق العالمية مع الضغوطات الدولية من تصاعد الاصابات بمتحور كورونا.

ارتفاع المخاوف من الاثار السلبية الجيوسياسية بعد الاعتداءات الحوثية الغاشمة على الامارات.

من جانبهم يرى محللون أنه رغم التراجع الذي شهدته المؤشرات خلال جلسات الأسبوع الماضي، إلا أن التواقعات لا تزال إيجابية لـ 3 اسباب هي :-

محافظة اسعار النفط على مستوياته السعرية مقتربا من 90 دولارا للبرميل.

قرارات مجلس الوزراء الاخيرة بالغاء فترة الحجر المنزلي للقادمين من الخارج شريطة اجراء pcr.

ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات المدرجة عن السنة المالية 2021 والمتوقع لها أن تكون أفضل من عام الجائحة بعد العودة التدريجية إلى الحياة ما قبل الجائحة.

وقد تراجعت سيولة ونشاط الأسهم وبقيت قريبة من أعلى مستوياتها على الرغم من محاولات جني الأرباح المحدودة، التي تمت عليها في المقابل، استمر التنوع الشرائي، وإن تركز في بعض الفترات على أسهم القيادية والتشغيلية والشعبية.

شهدت مؤشرات البورصة تراجعاً بشكل جماعي في نهاية الأسبوع الثالث من عام 2022، وذلك وسط تراجع في حركة التداولات، لينخفض المؤشر العام بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 25 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3 في المئة وبـ 30.1 نقطة، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبـ 13.9 نقطة، وسجل مؤشر «رئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 37 نقطة.

وسجلت سيولة البورصة تراجعاً أسبوعياً بنسبة 18.7 في المئة، لتصل إلى 326 مليون دينار، مقارنة مع 401.05 مليون دينار في الأسبوع السابق، كما انخفضت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 23.3 في المئة، لتصل إلى 1.45 مليار سهم، مقابل 1.9 مليار سهم في الأسبوع الماضي، وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 53.1 ألف صفقة، بالمقارنة مع 66.7 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 20.4 في المئة.

جلسة الخميس

شهدت مؤشرات البورصة تراجعاً جماعياً في ختام جلسة أمس، حيث انخفض مؤشرها العام 0.15 في المئة، وانخفض السوق الأول 0.14 في المئة، وسجل المؤشر الرئيسي تراجعاً بنحو 0.18 في المئة، وتقلص «رئيسي 50» تراجعاً إلى 0.28 في المئة. وتراجعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنحو 64 مليون دينار دينار وبنسبة 0.14 في المئة، لتنخفض من 43.341 مليار دينار إلى 43.277 مليار دينار، كما انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 45 مليون دينار وبنسبة 0.13 في المئة من 32.753 مليار دينار إلى 32.708 مليار دينار، وهبطت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.17 في المئة وبقيمة 19 مليون دينار من 10.588 مليارات دينار إلى 10.569 مليارات دينار.

