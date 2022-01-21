فائض الكويت التجاري مع اليابان تضاعف 4 مرات

مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية يابانية ان فائض الكويت التجاري مع اليابان تضاعف اربع مرات تقريبا في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل الى 66?4 مليار ين اي (580 مليون دولار) بفضل قوة اداء الصادرات. وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان الفائض قفز في الشهر الماضي بنسبة 277?4 في المئة ليظل مرتفعا للشهر التاسع على التوالي ليظل ايجابيا لمدة 13 عاما و11 شهرا. وأوضحت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 128?8 في المئة على اساس سنوي في الشهر الماضي ليصل الى 78?8 مليار ين (688 مليون دولار) في ارتفاع للشهر التاسع على التوالي فيما تراجعت وارداتها من اليابان للشهر الرابع على التوالي بنسبة 26?7 في المئة لتصل الى 12?3 مليار ين (108 ملايين دولار). وأشارت البيانات الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع بنسبة 168?1 في المئة ليصل الى 839?8 مليار ين ياباني (7?3 مليارات دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 107?4 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تمثل نسبة 95?2 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 110?1 في المئة كما زادت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 5?4 في المئة بسبب قوة الطلب على الالات والبضائع المصنعة والسلع الالكترونية.

