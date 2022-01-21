137 ألف عربي يزورون مواقع الاحتيال المالي يومياً!

مال وأعمال

كشفت دراسة علمية أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، عن حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه حاليًا للدول العربية عبر الإنترنت، مشيرة إلى وجود خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعًا عربيًا، استُخدِم فيها 24 أسلوبًا إجراميًا للوصول إلى الضحايا.

وأوضحت الدراسة المعنونة بـ«دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية» الصادرة مطلع يناير 2022م، وجود فوارق مهمة في استعداد الجهات المعنية لمواجهة الجرائم المالية عبر الإنترنت، فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال الإلكتروني، حيث تبين من خلال تحليل 503 إعلانات احتيالية أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية تزيد على 137 ألف زيارة في اليوم، تصدرتها 5 طرق احتيالية في مجالات الاستثمارات، والبريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي عبر الرسائل النصية، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الجنسي.

