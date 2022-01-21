«الاقتصادية»: عقود أملاك الدولة لـ «الشراكة».. خطوة جريئة

مال وأعمال

أشادت الجمعية الاقتصادية بخطوات وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لتحويل عقود أملاك الدولة «BOT» وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، تعد خطوة جريئة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للمال العام وضمان الشفافية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد المطيري إلى أن ما فعله وزير المالية طالبت به الجمعية ، ما يعد تجسيداً لروح التعاون المشترك بين جهات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في البلد.

ونوّه أن الجمعية قد حذرت سابقاً من مغبة تجديد أراضي أملاك الدولة من دون طرحها بالمزاد والتي من المحتمل أن تضر بميزانية الدولة ولا تُنميها، مؤكداً أن البلاد بأمسّ الحاجة لتنمية وتعظيم ايراداتها.

وقال إن الجمعية تعتبر هذا خطوة للأمام في هذا الملف الشائك الذي لطالما طالبت الجمعية بتحريكه لجميع وزراء المالية السابقين منذ فترة بشأن تجديد أراضي وأملاك الدولة من دون طرحها في المزاد العلني، وهذا كان دور الجمعية الأصيل في التحذير من أي ممارسات لاتنمي روح الشفافية والعدالة ممن يديرون الملف المالي والاقتصادي في البلد في أي فترة سابقة ولاحقة، لذلك نشد على يد معالي وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في هذه الخطوة التي سيكون لها أثر إيجابي على المال العام.

وقد أكدت الجمعية الاقتصادية سابقاً على أن الاعتماد النفطي لا يمثل المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الكويت، إذ لا يزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية متكلاً بصورة أساسية على الإنفاق الحكومي، وطالبت بضرورة تطبيق قانون هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أملاك الدولة وأراضيها، والتي سيكون لها تأثير مباشر في ميزانية الدولة إذا أحسن استغلالها.

وأضاف «وبالنظر إلى ايرادات الدولة من الانتفاع بأراضي المجمعات التجارية هي نوع من أنواع الخدمات التي تُعنى بالرفاهية، ويكون للدولة الحق أن تجني ثمار استثماراتها طويلة الأجل بعد عشرين عاما من تأجيرها على القطاع الخاص الذي طوّر الأرض واستفاد من أسعار العقار المنخفض للمتر المربع حسب المتعارف عليه عالمياً، ولكن بعد عملية التشييد وانقضاء مدة انتفاع الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص، فإن الدولة تضع أسعارا مواكبة للواقع ليكون أحد روافد الإيرادات الجديدة للخزانة العامة. وما حدث يعتبر تغيير للأفضل في نهج التعاطي مع هذه الملفات، وبالأخص بتحريك ملفات مركونة بحجة قيد الدراسة.

جدير بالذكر أن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد قد أصدر قراراً بإيقاف تجديد عقود أملاك الدولة المتعاقد عليها بنظام «B.O.T» وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن ضمنها سوق شرق وأملاك حكومية تجارية أخرى؛ لتقوم الهيئة بدورها بعرضها في مزاد علني، مع حق أولوية الفوز بالعطاء للمالك السابق.

ومن المتوقع أن تقوم هيئة الشراكة بتجهيز المزادات العلنية على حقوق الانتفاع المنتهية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لافتة أن هذه الخطوة تأتي لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للدولة.

وبموجب هذا القرار سيتم تحويل مسؤولية كل العقارات التجارية والخدمية التي تمتلكها الدولة من وزارة المالية إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

