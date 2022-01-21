بدء جلسات التفاوض الخليجية - البريطانية للتجارة الحرة.. اليوم

مال وأعمال

أكملت وزارة التجارة الدولية البريطانية بنجاح المشاورات العامة التي استمرت 14 أسبوعا حول اتفاقية التجارة الحرة الشاملة مع مجلس التعاون الخليجي.

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ثالث أكبر وجهة تصدير للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والصين، حيث بلغت صادرات المملكة المتحدة ما يقرب من 22 مليار جنيه إسترليني وتجاوز حجم التجارة الثنائية 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

ومن المنتظر اليوم الجمعة ان يجتمع في العاصمة لندن كبير المفاوضين لدى المملكة المتحدة توم وينتل بكبير المفاوضين لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن الحربي شخصياً وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على هيكل المفاوضات التي ستنطلق بين فريقي التفاوض لدى المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2022 وستسهم على تقدم العلاقات التجارية بين الطرفين.

وقالت السفارة البريطانية في الكويت في بيانها اننا ملتزمون بانجاز اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، ومع ذلك فإننا سنضمن المرونة في نهج التفاوض لدينا للعمل مع شركائنا على تحقيق طموحاتهم التجارية كجزء من اتفاقية التجارة الحرة.

واضافت انه خلال فترة المشاورات تم تشجيع كل من: الشركات التجارية، وجمعيات النفع العام، وهيئات القطاع العام، والحكومات المحلية، والإدارات المفوضة البريطانية بإبداء تصوراتهم المستقبلية وأرائهم حول الاتفاقية، مشددة على ان اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والخليج في مختلف القطاعات.

واكدت السفارة البريطانية ان هناك عدداً من الحقائق عن العلاقات التجارية الكويتية - البريطانية الحالية في مختلف القطاعات:

1- قطاع الأغذية

? وصلت الشحنة الأولى من لحوم الاغنام البريطانية إلى الكويت في عام 2018. وتستورد الكويت حوالي 1500 طن من لحوم الأغنام الويلزية والإنجليزية ذات الجودة العالية كل عام.

? الكويتيون يفضلون الحبوب البريطانية ويستهلكون ما قيمته 20 مليون جنيه إسترليني من الموسلي ونخالة الشوفان والسكر من المملكة المتحدة.

2- قطاع المستلزمات الطبية والصيدلة:

تستورد الكويت منتجات صيدلانية تزيد قيمتها على 24.5 مليون جنيه إسترليني من إنتاج شركات بريطانية.

? قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية

3- ستتلقى الكويت قريباً أذرع روبوتية بريطانية الصنع تُستخدم في العمليات الجراحية المعقدة ما يجعل علاج المرضى الكويتيين ممكناً باستخدام تكنولوجيا عالمية المستوى.

4- قطاع المنتجات الاستهلاكية:

تعد الكويت الوجهة الأفضل للعلامات التجارية الفاخرة في المملكة المتحدة مثل الملابس والأزياء والسيارات الفاخرة. ولا شك في أنها تضم أفضل خمس سلع يتم تصديرها إلى الكويت. وتعرف العلامات التجارية البريطانية للبيع بالتجزئة، وتتمتع بسمعة طيبة وتباع في الكويت على الرغم من أسعارها الثمينة وتشتهر السيارات البريطانية التي تتميز بالفخامة والقدرة الرياضية وهي واحدة من أكثر صادراتنا قيمة إلى الكويت. على سبيل المثال، بلغت السيارات البريطانية المصدرة إلى الكويت في الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2021 ما قيمته 71.2 مليون جنيه إسترليني أو 14.7% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الكويت.

تتمتع العلامات التجارية للأزياء والملابس في المملكة المتحدة أيضا بمبيعات متزايدة في الكويت خلال فترة الجائحة، وتمتلك ماركات الملابس البريطانية شراكات قوية مع بعض تجار التجزئة الكويتيين الرئيسيين في السوق ما يساعد على زيادة مبيعاتهم في البلاد. وبلغت صادرات الملابس 29.1 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة.

5- الطاقة النظيفة

? سلمت شركة بريطانية أول منشأة للوقود النظيف في الكويت تتضمن إنتاج الهيدروجين وتنتج أنواع وقود منخفضة الانبعاثات تستخدم في السيارات والحافلات والشاحنات في شوارع الكويت.

