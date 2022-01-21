النفط تراجع عن أعلى مستوى منذ 2014

مال وأعمال

هبطت أسعار النفط مع جني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر، لكن زيادة الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 87.95 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن هبطت بما يزيد عن دولار في وقت سابق. وكان خام القياس الأوروبي قد صعد إلى 89.17 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم فبراير ستة سنتات أو 0.1% إلى 86.90 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها بنحو دولار في وقت سابق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يصل إلى 87.91 دولاراً الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير، في حين بلغت قيمة العقد الأكثر تداولا لتسليم مارس 85.41 دولاراً للبرميل، بانخفاض 0.5%.

وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة «قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط في طريقه للوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وأضافوا “تساعد تعطيلات الإمدادات على المدى القصير أيضا في الحد من المعروض بالأسواق. وارتفع خام برنت بحدة بعد تقارير عن تعطل خط أنابيب رئيسي يمتد من العراق إلى تركيا بسبب انفجار».

ومع ذلك، قال مسؤولون إن تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان استؤنف بعد أن توقف يوم الثلاثاء بسبب الانفجار الذي وقع قرب خط الأنابيب في إقليم كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا.

