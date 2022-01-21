الحمادي رئيساً لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية

مال وأعمال

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة محمد علي الحمادي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات إن القرار «يأتي في إطار تطوير منظومة وسير العمل في الحكومة الاتحادية

وتحديث مجالسه الحكومية بما يدعم توجهات ورؤية دولة الإمارات، وتمكين هيئة الأوراق المالية والسلع من أداء خططها وأدوارها للارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدولة وفق أنظمة ترسي دعائم المرونة والاستدامة التشريعية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم وتطوير أسواق مالية عالية الكفاءة والمرونة، حيث سيعمل المجلس ضمن مهامه على تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية والإدارية للأسواق المالية بالدولة، والعمل على دعم الأنظمة الرقابية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات، لترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها عالمياً في هذا المجال».

