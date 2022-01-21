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مال وأعمال

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عماد الصالح مديراً لمشاريع الحساب الأحادي في «نفط الخليج»


أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية لنفط الخليج عماد سلطان تعميماً إداريا وتنظيمياً يقضي بإجراء بعض التغييرات تنظيمية بالشركة على ان يعمل بها اعتباراً من الاحد المقبل 23 يناير 2022. وجاء في التعميم الذي وزعت نسخ منه على نواب الرئيس التنفيذي والمديرين ورؤساء الفرق وجميع العاملين بالشركة وحصلت «النهار» على نسخته ان يتم تعيين عبدالعزيز الصالح مديراً لمجموعة مشاريع الحساب الأحادي في مديرية الشؤون الفنية والتجارية ويصبح شعيب الشعيب رئيساً لفريق عمل مشاريع الحساب الأحادي بالخفجي. وشمل التعميم تغييرات تنظيمة في مجموعة المخاطر بالشركة وذلك بتعيين وليد الصراف رئيساً لفريق عمل الصحة والسلامة والأمن والبيئة. وحول التغييرات في مديرية العمليات المشتركة أشار التعميم ان يتم تعيين كل من رئيس فريق عمل المشاريع والمرافق بـ «الوفرة» ورئيس فريق عمل المشاريع والمرافق بـ «الخفجي» في وقت لاحق.


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