«السويدي» وقعت عقدين في الكويت

مال وأعمال

أعلنت شركة السويدي اليكتريك المصرية، عن توقيع شركة ايجيتك للكابلات - تابعة وقعت عقدين بقيمة 13?2 مليون دينار 600?08 مليون جنيه مصري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت. وأوضحت الشركة، أن المشروع سيسهم في توفير التيار الكهربائي لمدينة المطلاع السكنية أحد المشاريع المهمة التي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية حالياً للتطوير والتحديث. وسيشمل نطاق أعمال «ايجيتك للكابلات» التصميم والتوريد والتركيب لكامل اعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح لأعمال الكابلات جهد 132 ك ف. على أن يتم التشغيل خلال 18 شهراً. وأشارت الى انه تم توقيع العقد يوم 19 يناير 2022. يشار إلى ان السويدي اليكتريك حققت ارباحاً بلغت 2?51 مليار جنيه مصري، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1?93 مليار جنيه مصري بالفترة المقارنة من 2020.