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زيادة الطلب على الذهب كأداة تحوط


ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في شهرين، وسط تزايد الطلب عليه كأداه تحوط من التضخم ومع تزايد التوترات الجيوسياسية لا سيما بين روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي كبح جماح أسرع وتيرة تضخم منذ عقود ودعم بايدن خطط الفيدرالي لتقليص سياسته التيسيرية. هذا وقد انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى منذ يناير 2020. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 1817.90 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1%، إلى 1810.80 دولارات.


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