«فورسيزونز خليج البحرين»..إطلالة بانورامية ساحرة

النهار Weekend

يرتقي فندق فورسيزونز خليج البحرين وجهة في حد ذاته، على جزيرة حصرية في قلب مدينة المنامة حيث يجمع بين أرقى واحدث وسائل الراحة للاستمتاع بأفضل عطلة على اجمل شواطئ البحرين. وفندق «فورسيزونز خليج البحرين» يعد واحدا من اجمل عشرة فنادق في الخليج العربي حيث يجمع بين اعلى درجات الفخامة والجمال الفريد والإقامة الأنيقة بإطلالات متميزة على الخليج العربي، ويعد واحدا من معالم العاصمة المنامة حيث يشع تصميم الفندق من الداخل بالفخامة والأناقة، والألوان الحيوية. ويوفر الفندق قاعدة أثناء استكشاف الدولة الخلابة، ويتميز الفندق الأنيق بمزيد من التوهج والأناقة، ويقع على جزيرته الخاصة ويستغرق المشي حول الجزيرة بأكملها عشر دقائق فقط. يوفر الفندق للضيوف فرصة لإرضاء تخيلاتهم في الجزيرة الصحراوية من دون الحاجة إلى التخلي عن وسائل الراحة. وتقع الغرف الأكثر طلباً في الطوابق العليا من البرجين التوأم اللذين يرتفعان من الجزء المركزي من فندق فورسيزونز، ويمكن التجول عبر الجسر الذي يربط البرجين والاستمتاع بالوقت. كما يوفر شاطئ أبيضاً رملياً ومركزاً للياقة البدنية و4 مطاعم و5 تجارب سباحة وخدمة الواي فاي مجاناً، فيما تتوافر خدمة صف السيارات مقابل تكلفة إضافية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة مأكولات آسيوية إبداعية وتجربة صالة Sushi في مطعم re ASIAN Cuisine، كما يوفر مطعم Bay View Lounge تراساً خارجياً مع إطلالات بانورامية على أفق مدينة المنامة، ويقدم المشروبات والوجبات الخفيفة طوال اليوم، في حين يقدم مطعم Bay View Lounge شاي بعد الظهر ومأكولات فاخرة. ويقع الفندق على بعد 2 كم من الحي المالي و4 كم من سيف مول و6 كم من مطار البحرين الدولي، كما يوجد منتزه داو المائي للأطفال على الجزيرة.