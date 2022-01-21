مسجد الصحابة.. أيقونة معمارية في «مدينة السلام»

النهار Weekend

منذ 11 عاماً تقريبا، وتحديدا في أكتوبر 2010، كانت الخطوة الأولى لبناء مسجد «الصحابة» في مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، وفي العاشر من يناير 2011 وضع حجر الأساس للمسجد الذي يعد أيقونة متفردة في فن العمارة الإسلامية في العصر الحديث، وقد خطط له المهندس المصري فؤاد توفيق، الذي لم يتقاض أي أجر، وأكملت تشييده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء حضوره المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. المسجد بأسلوب عمارته الفريد، والخلفية المطلة على جبال البحر الأحمر، يبدو وكأنه واحد من المباني التي تحدثت عنها قصص «ألف ليلة وليلة»، وهو ما جعله قبلة للسياح على أرض شرم الشيخ «مدينة السلام»، ويستقطب المسجد أعدادا كبيرة من السياح من مختلف الجنسيات، حيث يحرص الكثير منهم على التقاط الصور التذكارية بجانبه لتميز شكله المعماري على الطراز الإسلامي القديم المميز.

وافتتح المسجد في مارس عام 2017، ليصبح ثاني أكبر المساجد في شرم الشيخ وأحد معالم المدينة السياحية.

وبقدرة استيعاب أكثر من 6 آلاف مصلٍ، يشتمل المسجد، الذي تكلف بناؤه 30 مليون جنيه، ويمتد على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويضم مئذنتين يبلغ ارتفاع كل منهما 76 مترا، وعدد كبير من القبب، ويصل ارتفاع صحنه الرئيسي إلى 36 متراً على مساحة 1800 متر ويسع 800 مصل، وداخله رواق به مظلتين للصلاة، و36 دورة مياه، هذا بجانب المباني الخدمية والوحدات التجارية التي تعمل كوقف للمسجد، ليكون بذلك مسجد الصحابة ثاني أكبر المساجد في مدينة شرم الشيخ بعد مسجد المصطفى.

ولأن مسجد الصحابة لم يؤسس فقط ليكون مكانا للصلاة وإنما ليكون منارة ثقافية، فإنه يضم داخله مكتبة إسلامية علمية تحتوى على إصدارات ومطبوعات بالعديد من اللغات الأجنبية.

وإلى جانب هذه المطبوعات يتواجد داخل المسجد أئمة ودعاة معتمدون من وزارة الأوقاف يتحدثون 3 لغات مختلفة إلى جانب العربية، وهي الإنكليزية والفرنسية والروسية.

ويحرص الدعاة على أن يجيبوا عن كل أسئلة السياح حول الدين الإسلامي.

وبسبب طبيعة مدينة شرم الشيخ الجاذبة لمختلف الجنسيات يحتل «المركز الثقافي الإسلامي» مساحة مهمة في طبيعة عمل مسجد الصحابة، إذ يشغل 4 أدوار ترتفع في مبنى ملاصق ليمين المسجد.

وفيما يتعلق بالتفاعل مع الزائرين من «السياح» بشكل غير رسمي، فإن أئمة المسجد ينتظرون بشكل تطوعي عقب الانتهاء من صلاة العشاء في الساحة الخلفية للمسجد والمعروفة باسم «الإيوان» التي تعد مزارا لالتقاط الصور من قبل الأجانب.

زخارف وتصميمات المسجد من الداخل تمزج بين عدة أنماط معمارية مختلفة بين الطراز العثماني والمملوكي والفاطمي.

وقال المهندس توفيق فؤاد، مصمم المسجد، إن فكرة التصميم بنيت على بعث رسالة سلام من مدينة السلام، وذلك من خلال تنفيذ المسجد بنماذج تصميم مختلفة توضع في أيقونة واحدة، وهي: الكنائسي والفاطمي والعثماني، إضافة إلى القوطي والهندي، مشيرا إلى بناء الصحن الرئيسي على أربعة عواميد ترفع القبة الرئيسة المكسية بالنحاس على ارتفاع 36 مترا وبقطر 11 مترا.

التكنولوجيا الحديثة كان لها حضور في بنية المسجد، ما دعا إلى وضع شاشات تلفزيونية كبيرة موزعة على أعمدته المختلفة، بغرض نقل صورة خطيب الجمعة إلى جميع المصلين الذين قد لا يرون الإمام مباشرة، بسبب مساحة المسجد المترامي الأطراف، فضلا عن صلاة السيدات في دور آخر.

