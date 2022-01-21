«استراحات الملك فاروق».. تعود إليها الحياة

النهار Weekend

«استراحات الملك».. واحدة من الآثار التي لا تزال تحتفظ بها مصر رغم مرور ما يزيد عن 70 عامًا منذ «سقوط الملكية وإعلان الجمهورية»، غير أن «ثوار يوليو»، الذين خرجوا في 23 يوليو 1952، للمطالبة بـسقوط فاروق، لم يعملوا على إزالة آثاره التي تركها خلفه، بل عملت الثورة، والأنظمة التي تلتها، على حماية جزء كبير منها، وأصبحت «المقتنيات الملكية»، واحدة من أبرز المعروضات التي تقدمها مصر لزوارها في المتاحف.

ورغم أن يد الإهمال، ولسنوات طويلة، كانت هي المسيطرة على «الاستراحات الملكية»، إلا أن «انتفاضة تطوير» بدأت تشهدها هذه الاستراحات خلال الفترة الماضية، وشملت الانتفاضة هذه الكثير من الأماكن التي لا تزال تحتفظ بـ«الاستراحات»، ومن بينها مدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر التي تضم 3 استراحات تاريخية تعود للملك فاروق، والتي لم تحصل على الاهتمام على مدار السنوات الماضية.

وزار تلك القصور التاريخية للملك فاروق بقرى المطاعنة بإسنا، وفد من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبحث خطط تطويرها وترميمها برعاية مشروع «اكتشاف أصول إسنا التراثية»، وذلك للبدء في المشروع خلال الفترة المقبلة لكي يتم إدراجها في الخريطة السياحية وتحويلها لمزارات تاريخية كونها مازالت محتفظة برونقها وجمالها رغم ما تعرضت له من سرقة الكثير من القطع التي كانت تحويها خلال الفترات الماضية.

قصر «فاروق»

ويعود تاريخ بناء قصر الملك فاروق لفترة حكم الخديوي إسماعيل، والذي كان قد استخدمه عباس حلمي الثاني، وتوارثه حكام مصر من الأسرة العلوية حتى الملك فاروق، الذي تمت تسميته باسمه، وذلك لزياراته المتكررة لذلك القصر وقضائه أوقاتاً عدة داخله خلال الفترة الأخيرة، كما أنه بجانب زيارة الملك فاروق للقصر فقد كان يزوره أيضاً الأمراء من أسرة محمد علي، حيث كانوا يصلون لذلك القصر عبر استقلال القطار الملكي الذي كان يتوقف عند محطة المطاعنة بقرية الحميدات شرق، ويوجدون بمقر الاستراحة المخصصة لهم بجوار المحطة، ثم يتوجهون إلى القصر بالمعدية إلى المرسى الملكي المجهز لاستقبال معدية الملوك التي تقلهم.

قصر الملك فاروق كان به مرسى على نهر النيل، كان عبارة عن بلاطات رخامية مدرجة ومرقمة لقياس زيادة أو نقصان منسوب مياه النيل، ويستخدم في قياس نهر النيل حتى الآن، حيث يتواجد القصر في منطقة «وابورات المطاعنة» التي أنشأها الخديوي إسماعيل نجل إبراهيم باشا بن محمد علي لري آلاف الأفدنة الموجودة بوادي الجن الواقعة ضمن الدائرة السنية التي كان يمتلكها الخديوي إسماعيل، وقام بتوزيع أراضيها على الفلاحين الزعيم جمال عبدالناصر بعد ثورة 1952.

القصر المهجور منذ انتهاء حكم الملكية بمصر، عبارة عن مبنى به 3 طوابق حول حديقة ضخمة من الأشجار والزهور المطلة على نهر النيل، ويوجد في الطابق الأرضي مكان للمطبخ مجهز بجميع التفاصيل، وحالياً مقر نوم حارس القصر المخصص من الوزارة، والطابق الأول كان مخصصاً لاستقبال الضيوف، ويضم غرفة سفرة ودورة مياه صغيرة ومطبخ صغير وصالة بطول القصر بها باب خلفي يطل على الحديقة، وفى الطابق الثاني توجد غرف نوم عدة، والجناح الخاص بالملك، وفى الطابق الأخير للقصر يوجد السطح الذي يضم حجرة صغيرة بها مقتنيات الملك فاروق وأسرة محمد علي الشخصية.

أما فيما يخص «الاستراحات الثلاث»، فقد أُطلق اسم الملك فاروق عليها مجازاً ولم يزرها الملك فاروق في حياته إلا مرة واحدة، حيث إنها متفرقة وتتبع هيئة الإصلاح الزراعي وليس وزارة الآثار حتى الآن، وذلك رغم كونها استراحات تاريخية وقد تندرج تحت مسمى «موقع أثري»، وهذه الاستراحات أنشئت في فترة حكم الخديوي إسماعيل واستخدمها الخديوي عباس حلمي الثاني وتوارث تلك الاستراحات حكام مصر من الأسرة الحاكمة حتى الملك فاروق. وتقع الاستراحة الأولى في منطقة وابورات المطاعنة، وتعتبر استراحة من الدرجة الأولى، وتقع على نهر النيل مباشرة، وهي عبارة عن بدروم وطابقين، وتحتوي حالياً بعض الأسرة والمقاعد وحماماً مصمماً على الطراز الملكي يشبه في طرازه حمّام قصر عابدين الحالي، ولا تزال تتبع منطقة الإصلاح الزراعي، رغم النزاعات الطويلة بين وزارة الدولة لشؤون الآثار والإصلاح الزراعي، إلا أنها لم تسلم لوزارة الآثار حتى الآن، وكانت توجد عدة اقتراحات باستغلال القصر وتحويله إلى متحف إقليمي، يضم كافة المقتنيات والآثار الخاصة بالاستراحات.

أما الاستراحة الثانية، تقع أيضاً في منطقة وابورات المطاعنة وهى استراحة من الدرجة الثانية، تطل على الشاطئ الغربي لنهر النيل، وأنشئت عام 1881، والتي تم تجهيزها لتكون للحاشية الخاصة بالملك، وصدر لتلك المنطقة قرار رقم 776 لسنة 2001 لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتم تسليم كافة الأثاث والمقتنيات التاريخية المتواجدة داخلها إلى هيئة الأموال المستردة التابعة للوزارة في عام 2007، ولم يتبق منها حتى الآن سوى مدفئات موجودة بالقصر منذ إنشائه، وقطع خشبية، حيث إنه ما زالت تنظيم رحلات مدرسية لزيارة الاستراحة كأثر معماري فريد. وتُعرف الاستراحة الثالثة بمسمى «استراحة البساتين»، وهي موجودة بقرية طفنيس المطاعنة، وتتبع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وهى أيضاً واحدة من الاستراحات الملكية الخاصة باستراحات الخديوي إسماعيل.

نهب وسرقة

المثير في الأمر هنا أن الاستراحات الثلاث تعرضت لأعمال نهب وسرقة في السنوات الماضية، حيث سرقت العشرات من القطع الذهبية والأثاث التاريخي من داخل الاستراحات الثلاث، ولم يستدل على مكانها حتى الآن، فمن الأهالي من يقول انه تم بيعها وآخرون يقولون إنها خرجت خارج مصر، ومن الكوارث التي حدثت لتلك الاستراحات الثلاث على مر السنوات الماضية، تعرضها للإهمال الكبير الأمر الذي أدى إلى تساقط دهاناتها وتآكل أبوابها وجدرانها جراء عوامل الطقس المختلفة، والتي لم تلق أي اهتمام حتى الآن، حيث إنه لو تم الاهتمام بها وإدراجها في قوائم المزارات السياحية لكانت قد ساعدت كثيراً في زيارة الأجانب لمصر على مدار السنوات الماضية، ولم يتم استغلالها مزارات سياحية حتى الآن.

