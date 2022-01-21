نور البدري: «انتقام مشروع» حلم تحقق وأبطالي أصبحوا من الواقع

النهار Weekend

«اليوم من أسعد أيامي وأنا أشوف حلمي يتحقق وهو أول يوم تصوير لمسلسل «انتقام مشروع» وان أبطالي اصبحوا ضمن الواقع» هذا ما أعلنته الكاتبة الشابة نور البدري بعد انطلاق تصوير مسلسل «انتقام مشروع» والذي يعتبر من الاعمال الدرامية الخليجية التي سوف تعرض خلال الموسم الرمضاني القادم. واضافت ايضا «اقول لكل الجمهور لن تعيشوا معهم بمخيلتكم فقط وإنما سوف ترونهم وتشعرون بهم وتلمسونهم عبر الشاشة، كما ستلتقون بكل من الشخصيات في العمل وهم خالد، يوسف، نور، ريم، فيصل وغيرهم من الشخصيات التي عشت «وياهم» بكل مشاعري خلال هذه الفترة، وحبيت أشارككم فرحتي لأن انتم عائلتي اللي دعمتني وكنتو معي دائما». وبذلك تدخل نور البدري التجربة كونها كاتبة عراقية شابة تدخل الساحة الخليجية من أوسع أبوابها ويعتبر أول عمل عراقي كويتي مشترك بين كوكبة من نجوم الفن الخليجي والعراقي ومواهب جديدة صاعدة العمل يخرجه المخرج حسين دشتي ويقوم ببطولته محمود بوشهري وعبدالله بوشهري وزهرة الخرجي وسلمى سالم واخرون

ويأتي العمل ضمن سلسلة الأعمال العربية والخليجية التي تصوّرها أو تحضّر لها شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان والمسلسل كويتي عراقي مؤلف من 30 حلقة ويروي قصة اجتماعية مشوّقة ومعقدة في آن، تبدأ من يوم مشؤوم يغيّر حياة أبطالنا، وتستمر بالتصاعد والتشابك بشكل دراميّ مميز ومحبوك والشركة المنتجة متحمسة جداً للمشروع الجديد وقد رصدت لتنفيذه كل الإمكانات الإنتاجية.

