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«بالعربي» لمريم أحمدي في رمضان


تواصل المخرجة مريم أحمدي تصوير مسلسل بـ«العربي» رغم مرضها المفاجئ وإصابتها بكوفيد 19 للمرة الثانية، وتبذل جهوداً كبيرة لتعويض فترة التوقف بسبب مرضها، علماً أن المسلسل يتكون من 30 حلقة وسيعرض خلال شهر رمضان المبارك وهو من بطولة آسر ياسين وأحمد الداوود وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى ومن إنتاج طارق الجنايني، وهذه النخبة من الفنانين الذين يشاركون البطولة أعطوا مريم أحمدي مساحة كبيرة كي تتحرك بحرية في إخراج مشاهد المسلسل ووضع لمساتها الفنية على أدوارهم خاصة بعد النجاح الكبير لآخر مسلسلين لها «لازم أعيش» و«60 دقيقة».


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