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هنا شيحة كشفت عن شكلها الجديد في «راجعين يا هوى»


كشفت الفنانة هنا شيحة عن
الـ «لوك» الذي ستظهر به في مسلسلها الرمضاني «راجعين يا هوى»، بطولة الفنان خالد النبوي.
ونشرت صورة من كواليس المسلسل، على حسابها الخاص على موقع «انستغرام»، والتي ظهرت فيها ووجها مليء بالـ «حسنات» السوداء.
وعلقت على الصورة، بقولها: « فريدة راجعين_ياهوى #رمضان2022»، وقد عبر عدد كبير من جمهورها عن تشوقهم للمسلسل.
والمسلسل من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والذي قُدم كعمل إذاعي في عام 2003، ويعمل المؤلف محمد سليمان عبدالملك حاليًا على الانتهاء من المعالجة الدرامية وسيناريو وحوار جديد للعمل، لتقديمه في رمضان القادم.


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