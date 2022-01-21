نيكول سابا ضيفة شرف «نقل عام»

النهار Weekend

كشفت الفنانة نيكول سابا أنها ستشارك كضيفة شرف في مسلسل «نقل عام» بطولة الفنان الكبير محمود حميدة الذى يتم تصويره حالياً ومقرر عرضه على قناة ON يوم السبت المقبل 22 يناير.

وستقوم بتصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة، والتي ستجمعها ببطل العمل محمود حميدة والفنان محمد محمود عبد العزيز.

وأكدت أنها أعجبت بالورق وبالشخصية، خاصة وأنها وجدتها مختلفة وغريبة بعض الشيء وبعيدة أيضاً عن كل الشخصيات التي قدمتها من قبل. ومسلسل «نقل عام» كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب.

