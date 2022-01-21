أحمد فهمي بطل «عشق أسود»

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تعاقد الفنان أحمد فهمي على بطولة مسلسل «عشق أسود» مع الفنانة زينة، إخراج شيرين عادل، وإشراف على الكتابة محمد عبدالمعطي.

ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة خلال الفترة القادمة الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية تصوير المسلسل. والمسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، فيما سيجسد فهمي خلال العمل دورًا مختلفًا تمامًا عما قدمه من قبل.

وكان أحمد فهمي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل «وكل ما نفترق»، بطولة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، ومن تأليف أحمد وائل، وإخراج كريم العدل.

