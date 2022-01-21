جيهان خليل لـ«النهار»: الفن كلُّ شيء في حياتي.. و«المايوه» ممنوع

النهار Weekend

الفنانة المغربية جيهان خليل.. من مسرح المدرسة كانت بدايتها الفنية، غير أنها لسنوات عدة ابتعدت عن الفن وقررت السير في طريق الدراسة الأكاديمية، حتى وصلت بها الأيام إلى الإعداد لرسالة الدكتوراه في الفلسفة، غير أن رغبة في داخلها بزيارة لبنان دفعتها للمشاركة في برنامج المسابقات «عرب كاستنج»، لتفاجأ بتحقيقها اللقب وعودتها مجددًا إلى وطنها المغرب وهي تحمل لقب «جيهان فخر المغرب»، لتعود مجددًا إلى «طريق الفن» وتتخلى عن الدراسة ورسالة الدكتوراه.

«النهار» التقت «جيهان» وتحدثت معها حول رحلتها مع الفن منذ سنوات الدراسة وحتى قرار الاحتراف، لتكشف أن عائلتها - وتحديدًا والدها- كانت ترفض اشتغالها في الفن، غير أن النجاحات المتوالية التي حققتها ابنة المغرب، دفعت الجميع للتراجع عن قرار الرفض ومباركة خطوات الابنة الموهوبة.

«جيهان» كشفت أيضا في الحوار الفنانات اللاتي تضعهن في خانة «المثل الأعلى» كما أزاحت الستار عن سر مشاركاتها المستمرة في الأعمال السينمائية، والخطوط الحمراء التي تضعها قبل الموافقة على المشاركة في أي عمل فني، والدور الذي لعبته الفنانة غادة عبد الرزاق في رحلة صعودها الفني.. وكان الحوار التالي:

حدثينا عن مشاركتك في فيلم «اليوم13»؟

«اليوم13» ينتمي لنوعية الأفلام المليئة بالإثارة والتشويق فهو يعتبر فيلماً عالمياً لأنه يتم تصويره بتقنية «ثري دي»، وأقدم فيه شخصية «مريم» التي تمر بتغييرات عمرية خلال أحداث الفيلم، وتشارك فيه نخبه من الفنانين، والفيلم من إخراج وائل عبدالله.

هل مشاركتك في أكثر من عمل سينمائي خلال الفترة الماضية تأتي تحت بند «الانتشار»؟

لا أبحث عن الانتشار ولكن عيني على السينما أكثر من الفيديو لأن السينما تاريخ ونجومية، ومن جانبي لا أتعجل النجومية وأسير في مشواري الفني بخطى محسوبة، أما فيما يخص الدراما، فالجمهور يعرفني من خلال مشاركتي في أكثر من عمل أخرهم «أحسن أب» مع الفنان علي ربيع، ومسلسل «لحم غزال» مع الفنانة غادة عبد الرازق.

بالحديث عن «لحم غزال».. كيف جرى ترشيحك للمشاركة في المسلسل؟

شاركت في «لحم غزال» بترشيح من المنتج صادق الصباح والمخرج محمد أسامة، وهذا المسلسل يعد ثاني عمل يجمعني بالنجمة غادة عبدالرازق والتي أعتبرها مثلاً أعلى، وهى التي شجعتني على تحقيق حلمي وساندتني ودعمتني أثناء مشاركتي في «عرب كاستنج»، ولعبت دورًا في مشاركتي بمسلسل «الخانكة» حيث زكتني عند المخرجة مها سليم.

هل برنامج «عرب كاستنج» كان سبب دخولك التمثيل؟

بدأت التمثيل في سن 14 عاماً وقدمت أكثر من مسرحية على مسرح المدرسة والجامعة ودرست في الكونسرفتوار، إضافة لمشاركتي في أفلام روائية قصيرة أما مشاركتي في البرنامج كانت من خلال صديقة مقربة ودخلت وتوقعت عدم فوزي على أساس ما يتردد بشأن المحسوبيات في هذه النوعية من البرامج، لكن من وقت الاختبار الأول أشادت لجنة التحكيم بأكملها بأدائي إلى أن حصلت على اللقب، مع الأخذ في الاعتبار أنني كنت أهدف من وراء مشاركتي في البرنامج «الفسحة في لبنان»، لكني عدت إلى المغرب وأنا أحمل اللقب.

هل التمثيل بالنسبة لك لا يزال في خانة «الهواية»؟

كنت أعتبر التمثيل في البداية هواية إلى أن صدر قرار بفصلي من عملي في المغرب، مع الأخذ في الاعتبار أنني درست الفلسفة وكنت أحضر لرسالة الدكتوراه لكنني توقفت، وحاليًا الفن أصبح بالنسبة لي كل شيء.

ماذا عن موقف العائلة من قرارك باحتراف الفن؟

والدتي دائما ما تساندني وهى متواجدة معي في القاهرة، أما والدي فهو من «صعيد المغرب» وكان في البداية معترض على دخولي الفن فهو يرى أن عملي في الجامعة أفضل من التمثيل، لكنه غير رأيه بعد تدشين هاشتاج «جيهان فخر المغرب» عقب فصلي من عملي حتى عائلة والدي قالو نحن فخورون بـ«جيهان».

من مثلك الأعلى من الفنانين العرب والأجانب؟

النجمة غادة عبدالرازق والفنانة شادية وفاتن حمامة وسعاد حسني وشيريهان كنت أشعر أنهم كائنات ليست طبيعية في التمثيل أما على مستوى الغرب فدانييل بلوست فأعتبره إله من ألهة التمثيل وأنطوني هوبكنز بالنسبة لي ليسوا أناساً طبيعيين فهم عباقرة الفن.

هل لديك «خطوط حمراء» فيما يتعلق باختياراتك الفنية؟

فى التمثيل من وجهة نظري لا أحب أن يكون الفن له حدود أخلاقية لكن المجتمع لا يحترم تقديمي لأدوار قد تكون غير مناسبة من وجهة نظره, لهذا السبب لدي خطوط حمراء في الفن لن ارتدي المايوه، والقبلات ممنوعة، وأريد إنهاء فكرة أن أي فنانة عربيه توافق على تقديم أي دور .

