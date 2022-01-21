الفنانون والحيوانات.. حكايات «حب ورعاية واهتمام»

النهار Weekend

«أكثر من مجرد صورة على السوشيال ميديا».. من هنا يمكن المضي قدمًا للحديث عن العلاقة التي تربط بين عدد من الفنانين والحيوانات المفضلة لديهم، تلك العلاقة التي تمتد لما هو أكثر من حرص عدد كبير منهم على مشاركة متابعيهم على الـ«سوشيال ميديا» بصورهم مع الحيوان المفضل لديهم، إلى الحديث عنه في اللقاءات التليفزيونية، والالتزام بتوفير نمط حياة معين للحيوان. مؤخراً.. أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، موجة من الجدل على مواقع «سوشيال ميديا»، بعد نشرها صوراً حديثة لقطتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، وذلك بسبب نوع «قطة ياسمين». «بوبوس».. الاسم الذي اختارته «ياسمين» لقطتها، والتي تعتبر من أغلى وأندر أنواع القطط في العالم، فـ«بوبوس» تنتمي لفصيلة «سفنكس» التي تشتهر بـ«القطة الفرعونية»، وهذه النوعية من القطط تفتقد للفراء، فجلدها عبارة عن طبقة من الشمواه الرقيقة التي تظهر لونها الحقيقي.

هالة صدقي و17 كلب بلدي

«ياسمين» لم تكن الفنانة الوحيدة صاحبة العلاقة الغريبة بالحيوانات، فالفنانة هالة صدقي، هي الأخرى معروف عنها في الوسط الفني حبها لاقتناء وتربية الكلاب، وقد خرجت «هالة» في أكثر من لقاء تلفزيوني وتحدثت عن الأمر، مؤكدة أن «اقتناء الكلاب أرقى وأهم من معرفة البشر».

«هالة» تمتلك 17 كلبًا، وهو ما كان سببًا رئيسيًا لقرارها بالخروج من منزلها في ضاحية «الزمالك» بـ«وسط القاهرة»، والبحث عن منزل أكبر خارج العاصمة، لكي تتمكن من تربية الكلاب دون إزعاج أو مشكلات.

الفنانة المصرية الشهيرة، ذكرت في تصريحات سابقة لها أنها اعتادت على التحرك بكلابها، وهو الأمر الذي كان يسبب مشكلة لها أثناء إقامتها في «الزمالك» حيث كانت تجد صعوبة في التحرك مع الكلاب، لهذا فضلت البحث عن منزل خارج «العاصمة» كي تخلق جواً خاصاً بها، لا سيما وأن غالبية الكلاب التي تقتنيها من الكلاب البلدي التي تتميز بالذكاء وسرعه التعلم.

«قرود فهمى»

هواية اقتناء الفنانين للحيوانات لم تتوقف عند حد الكلاب والقطط، فالفنان أحمد فهي، قرر أن يضع «لمسته الكوميدية» على الأمر، حيث قرر تربية «القرود»، ويرى «فهمى» أنها « كائنات لطيفة ومرحة وشقية، وتشعر من حولها بالراحة والبهجة».

وإلى جانب الكلاب، معروف عن «فهمي» ولعه أيضا بتربية الكلاب، ويمتلك سلالات نادرة منها، وقد وصل به عشقه لـ«الكلاب» إلى رسم «تاتوه» على هيئة «كلب» لتوثيق حبه الشديد للكلاب.

كلاب «حلمي» في الأفلام

الفنان أحمد حلمي، هو الآخر من الفنانين المعروف عنهم محبتهم لاقتناء الكلاب، غير أن «محبة حلمي» للكلاب تجاوزت نشر الصور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر كلابه في أكثر من عمل فني له، حيث ظهرت «كلاب حلمي» في عدد من أعماله، منها فيلم «السلم والثعبان» و«زكي شان» و«ظرف طارق» و«مطب صناعي».

«خيول السقا»

«الجدعنة» لم تكن الصفة الوحيدة التي اشتهر بها الفنان أحمد السقا الذي وقع في غرام «الخيول» إلى الدرجة التي دفعته لامتلاك مزرعة خيل في منطقة «نزلة السمان» بمحافظة الجيزة، وقد ظهر «السقا» في أكثر من عمل ممتطيًا أحد أحصنته، مثل فيلم «شورت وفانلة وكاب»، و«هروب اضطراري»، هذا إلى جانب ظهوره رفقة الخيل في بعض البرامج، والإعلانات التلفزيونية التي يشارك بها.

الفنان فتحي عبد الوهاب، هو الآخر معروف عنه ولعه بالحيوانات، حيث يحرص على اقتناء الكلاب، ويلتقط دائما صورًا مع حيوانات مختلفة وينشرها عبر حساباته الرسمية على سوشيال ميديا» وكان أخرها صورته التي نشرتها مع «حمار». بدوره.. يظهر الفنان هاني رمزي، محبته لاقتناء الكلاب، بنشره صور كثيرة على صفحاته الرسمية مع كلبه، والأمر ذاته بالنسبة للفنانة آيتن عامر، التي شاركت جمهورها منذ فترة بصورة لكلب وأخذت رأيهم في اختيار اسم له، واستقرت على اسم «جوتشي».

«الحب وحده لا يكفي»

«الحب وحده لا يكفي» شعار رفعه عدد من الفنانين والفنانات للدفاع عن حقوق الحيوان وليس التمتع بهم فقط، وفي مقدمتهم الفنانة شيرين رضا، التي تعتبر من أشهر الفنانين المدافعين عن حقوق الحيوانات، وسبق وصرحت أثناء لقاء تلفزيوني لها أنها «تحب الحيوانات لأنها ضعيفة، ولا تستطيع الدفاع عن أنفسها».

في حين رفعت الفنانة فيدرا، شعار «العيش بسلام ودون تهديد» لتأكيد محبتها للحيوانات، كما أن بيتها، يعتبر ملجأ للقطط والكلاب إلا ان هذا الحب خرج لحيز التنفيذ عندماارتدت على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي ملابس كتب عليها آية قرأنية من سورة «الأنعام»، ما أثار حالة من الجدل وقتها في مصر.

«حمام مكي»

وبعيدًا عن الكلاب والقطط، اختار الفنان أحمد مكي، هواية تربية الطيور، وكشف «مكي» في أكثر من برنامج حواري معه، عن امتلاكه «غية» حمام، وأنه يهوى تزويج أنواع مختلفة من الطيور لإنتاج أنواع مختلفة، ونفس الأمر يفعله مع الكلاب، والسبب في ذلك ‏شقيقه الذي كان يدرس الهندسة الوراثية في فرنسا، فأعطاه الكثير من العلم‎.

أنوشكا وخناقة «كلب الجيران»

علاقة الفنانة أنوشكا بالحيوانات، لم تتوقف عند حد المنزل و«سوشيال ميديا»، لكنها امتدت إلى أقسام الشرطة، بعدما نشبت مشاجرة بينها وأحد جيرانها على خلفية اعتداء «كلب الجار» على كلبها الصغير، فما كان منها إلا التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

