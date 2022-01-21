السحر في ملاعب أفريقيا شمَّاعة لتبرير الإخفاق.. بل والنجاح

النهار Weekend

مع إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون حالياً وبحضور جماهيري، يلاحظ المتابعون وكعادة الكرة الأفريقية، ظهور أشياء غريبة في المدرجات.

ويظهر بعض الأشخاص وهم يؤدون ما يشبه الطقوس الخاصة.

وفي بعض المباريات يمكن أن ترى البعض منهم خلف المرمى، أو بجوار دكة البدلاء.

وعند ظهور هؤلاء تتجه التخمينات كالعادة صوب السحر والشعوذة، خاصة مع كثرة الحديث عن ذلك الأمر منذ عقود.

وارتبطت الكرة الأفريقية بالحديث الدائم عن الاستعانة بالسحرة للفوز بالمباريات، وعادة ما شوهد الكثير من هؤلاء في مباريات للمنتخبات والأندية في أدغال القارة.

ووصل الأمر لتبادل الاتهامات بين الأندية والمنتخبات، بشأن الاستعانة بالسحر لتعطيل المنافس والفوز بالمباريات.

وبدأ الحديث عن السحر في الملاعب بمصر بعد مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية في فترة السبعينيات.

وتعددت القصص حول هذا الأمر، ومدى تأثر الفرق بالسحرة الذين تواجدوا في الملعب وقتها، بل برر لاعبون ومدربون ورؤساء أندية نكسات لفرقهم بهذا الأمر.

ومن أشهر الوقائع التاريخية ما حدث مع الزمالك عام 1987 عندما ودع فريق الكرة منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية بعد الخسارة الشهيرة أمام أشانتى كوتوكو الغاني (5-1) في لقائهما على ملعب كوماسي في جولة الإياب.

وسميت تلك المباراة بفضيحة كوماسي، حيث قدم الزمالك مباراة مميزة في الذهاب وفاز بثنائية نظيفة واقترب من حسم تأهله لنصف النهائي لكنه خسر بخماسية في الإياب وسط أداء غريب جدا من الفريق الأبيض.

وتسببت هذه الخسارة في إقالة المدرب الإنكليزي ريتشي باركر من تدريب الفريق وإجبار لاعبين على الاعتزال والرحيل مثل محمد صلاح وعادل المأمور.

وروى لاعبو الزمالك وقتها قصصا مثيرة عن تعرضهم للسحر وأنهم تأثروا بهذا الأمر وأبرز ما قيل إنهم تعرضوا لرائحة كريهة تم إطلاقها عليهم قبل دخولهم لأرض الملعب أدت إلى شعورهم بعدم الاتزان طوال 90 دقيقة من اللقاء وكانوا يشعرون بأن أقدامهم ثقيلة في الملعب ويرتكبون أخطاء ساذجة.

وفي بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2002 في مالي خسر المنتخب المصري مباراته الأولى أمام السنغال بهدف نظيف.

وأعلن الجهاز الفني وقتها أنه وجد عظام حيوانات محفور عليها كلمات وطلاسم تحت مقاعد البدلاء في محاولة من طرف ما التأثير على «الفراعنة» بل وأرجع البعض الخسارة لهذا الأمر.

ومن القصص التي لا تنسى أيضا للمنتخب المصري ما حدث في مباراته أمام النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2012 حيث خسر الفراعنة المتوجون بـ3 ألقاب متتالية لكأس الأمم الأعوام 20226 و2008 و2010 بهدف نظيف في مفاجأة مدوية.

وقبل اللقاء تم إدخال بعض الحيوانات إلى أرض الملعب مع شخص يرتدي ملابس غريبة تشبه هيئة السحرة في الأساطير القديمة ليطوف الملعب بماعز قبل أن يرحل ليتحدث الجميع في بعثة مصر عن أعمال سحر تسببت في خسارتهم.

ولا ينسى أحد بمصر ما حدث في تصفيات مونديال 2010 عندما فقد الفراعنة فرصة التأهل في مباراة فاصلة مع الجزائر أقيمت بالسودان.

وقبلها كان منتخب مصر في حاجة للفوز بثلاثية على الجزائر بالقاهرة للتأهل مباشرة وتقدم 2/0 بالفعل وفي الثواني الأخيرة أضاع محمد بركات فرصة سهلة جدا بطريقة لا تصدق ليذهب الفريقان لمباراة فاصلة وينجح منتخب الجزائر في الفوز بهدف نظيف وحصد بطاقة التأهل لكأس العالم حارما الجيل الذهبي لمصر من خوض منافسات المونديال.

وخرج ساحر من السودان وقتها اسمه «دريس» وصرح بأنه عرض خدماته على المنتخب المصري مقابل مليون دولار لمساعدة الفراعنة في الفوز على الجزائر في اللقاء الفاصل لكن لم يتم الاتفاق لذا خسرت مصر (وفقا لتصريحات الساحر).

الغريب والمثير في ذات الوقت أن اتهامات السحر بدأت في الانتقال لمصر، وبات من السهل تبرير أي تعثر أو تألق منافس بهذا الأمر.

وكان الراحل محمود الجوهري المدرب الكبير أحد ضحايا تلك الاتهامات ففي تصفيات كأس العالم 1990 تعرض الجوهري لاتهامات بالتعامل مع السحرة.

وسرت شائعات كبيرة وقتها بأن المدرب الكبير ذهب إلى ساحر سوداني لحماية لاعبيه من الإصابات الغريبة خاصة مع تساقط العناصر الأساسية للفراعنة كضحايا للعنة الإصابة في تلك الفترة.

وتكرر اتهام الجوهري بهذا الأمر بتصفيات كأس أفريقيا 1998 وبالفعل وصل المنتخب للبطولة وحقق لقبها على عكس جميع التوقعات.

كما لم يسلم المدرب الأسطوري لمصر حسن شحاتة الذي قاد الفراعنة لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية من هذه الاتهامات.

فمع كل انتصار كان يحققه كانت تظهر أصوات تتهمه باللجوء للسحر والشعوذة.

ويعد مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي من أشهر المتحدثين عن السحر في الملاعب فقد وجه الكثير من الاتهامات للاعبين ومدربين بالاستعانة بهذا الأمر.

ولا ينسى أحد تصريحات مرتضى حول استعانة الحارس الأسطوري لمصر عصام الحضري بالجن والسحر بل ان اسم «جامايكا» بات من أشهر الكلمات التي ترددت طوال سنوات في مصر.

وكان مرتضى يؤكد أن الحضري يستعين بجن اسمه جامايكا لمساعدته في التصدي للكرات الصعبة التي صنعت شعبيته.

والجميع يعرف ان السحر موجود لكن ليس له أي دور في الملاعب، وما يؤكد ذلك أن من يستعينون به في الأدغال الأفريقية مثلا لا يحققون أي إنجازات تذكر.

ولو أن كرة القدم تدار بالسحر لاستعانت الأندية والمنتخبات بسحرة بدلا من المديرين الفنيين، كما أن قارة أفريقيا التي اشتهرت بهذه الأمور لم تحقق يوما إنجازا في كأس العالم على سبيل المثال ولم يصعد أحد منتخباتها على الإطلاق إلى النهائي بل ولا إلى دور الأربعة.

كما أن من اتهموا من المدربين واللاعبين بالتألق والفوز عبر السحر، مروا بفترات سيئة للغاية في مسيرتهم وخسروا مناصبهم وأماكنهم في تشكيلات فرقهم فأين كان السحر في تلك الأوقات؟

