ليس للدولة اهتمام باقتصاد البلد!

آراء

ان البلد يدار بطريقة سياسية بحتة وليس هناك اي اهتمام بالاقتصاد الوطني المهم والمطلوب للمستقبل. وهذا ما اخر البلد في كل المجالات.بسبب عدم الاهتمام بمصالحه الاقتصادية المهمة والمطلوبة.

ان البلد يحتاج الى ادارة فنية أمينة تخطط وتدير التوجهات الاقتصادية المطلوبة لمستقبله والسؤال الى متى لا يشعر المسؤولون بما يشعر به المواطنون من هذا العبث السياسي المستمر في كل الامور؟ انها المكابرة المستمرة وغير الواعية من الادارات المتعاقبة في توجيه البلد الى المجهول من غير سبب معروف. مع ان البلد صغير بحجمه وعدد سكانه وثروته التي انعم الله عليه بدون جهد، لذلك فالبلد بكل إمكاناته المادية والبشرية سهل الادارة وما يحتاجه فقط اختيار ادارة متخصصة من غير محسوبية أو محاصصة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لادارة البلد لتصحيح المسار من نهج استهلاكي محاصصي سياسي الى نهج اقتصادي علمي انتاجي وطني للعبور بالبلد الى المستقبل المطلوب بخطط استثمارية انتاجية تحقق امنيات المواطنين في خلق الدولة المدنية المستمرة المتوازنة في كل الاتجاهات من تعليم ومخرجاته وصحة متقدمة في خدماتها وجميع الخدمات الاخرى.

ان عامل الوقت ليس في صالحنا وقد تأخرنا كثيرا عن العالم الآخر. فمتى يشعر اصحاب القرار بذلك لتحقيق امنيات المواطنين والتي حان استحقاقها لكي يطمئنوا على مستقبل بلدهم ومستقبل أولادهم. انه النداء الاخير المطلوب قبل فوات الاوان من اجل هذا البلد الطيب المسكين. والله المستعان.

