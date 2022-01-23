آراء

يسألني أحد المهتمين بموضوع القيادة عن مفهوم القائد الحقيقي وما يجب عليه عمله؟ سؤال مهم وسوف ألخص الرد في السطور القادمة.

كثيرة هي الرموز حولنا يطلق عليهم قادة واختلط تعريفه عند الكثير حتى أصبحنا نسمي المسؤول صاحب الكرسي قائداً وهذا الخطأ فادح، لذا نحتاج ان نفرق بين المدير والقائد، لو اطلعنا على أي هيكل تنظيمي لأي كيان (شركة أو وزارة) فسوف نجد في رأس الهرم لهذا الهيكل رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي أو وزير ومن بعده مديرون وغيرهم لكننا لن نجد مسمى قائدا، اذن القائد هو لقب يعطى لمن يملك القدرة ولا يرتبط بمسمى وظيفي ولا يحتاج كرسياً رفيعا كي يكون قائدا، في رحلتي كم مر عليَّ مسؤول لا يملك من القيادة صفاتها، وجاءتني كم فرصة للعمل مع موظف بدون لقب يملك اسلوب القيادي يفرض على من حوله احترامه واتباعه، استنادا لما قلنا نعرف القائد هو الشخص الذي باسلوبه ودعمه يفرض قيادته ويجعل أتباعه تؤمن بامكاناته وتثق بقدراته، ومن المؤكد اذا كان المسؤول قائدا فهنا تكتمل المعادلة وتجعل منه مسؤولا او مديرا بصبغة قائد والذي يؤثر غالبا على نجاح الكيان.

نأخذ نفساً عميقاً،،

بعد ان عرفنا من هو القائد وتحديدا القائد المسؤول، يأتي الدور لمعرفة ماذا يجب على هذا القائد فعله ليضع بصمة مؤثرة في الكيان، فهو المحترف الذي يستطيع توظيف إمكاناته في مسارين متوازيين وهما دعم الحاضر وتأمين المستقبل، ودعونا نتوقف عند المسار الأول والذي من خلاله يعيش القائد في اجواء الحاضر ويسهم ويدعم كل الفرق ويعمل على استغلال كل الموارد للوصول الى الاهداف القصيرة، وتوفير البيئة التي تجعلهم متحمسين للعمل كما ويحتاج ان يصبح المدافع لكل عضو عنده ومسؤول على ارشاده وتوجيهه، وهنا يأخذنا الى المسار الثاني حيث يقوم هذا القائد في زراعة بذور العمل والذي سيقطف ثماره حسب ما تم التخطيط له في محطات المستقبل كما ويسهم في تطوير من معه ويهيئهم لمواجة القادم.

دعم الحاضر وتأمين المستقبل هو من الأدوار المهمة التي تضع بصمة للقائد بالكيان وبين الفريق الذي يقوده، والآن أريد منك أن تكتب أسماء تعتقد بأنهم قادة بالمعنى والمستوى الذي تم توضيحه؟

