استجواب «بايخ»

آراء

رأينا وسمعنا استجواب وزير الدفاع وفي الحقيقة هواستجواب جدا «بايخ» ولا يرقى لمستوى أسئلة سنة أولى ابتدائي وهذا النائب صاحب الاستجواب كان دائما يثير المشاكل في المجلس حتى يضيع وقت الجلسة بترهاته الفارغة التي لا تنتهي وكان الأولى به أن يستجوب الفاسدين وهو يعلم أن الكويت أصبحت مرتعا لهم وهناك قضايا كثيرة أهم من هذا الاستجواب الفاشل مع وزير الدفاع حتى أنه استشهد بالجيش الأميركي والتحرش الجنسي والواضح أنه لا يعي ماذا يقول ولا يعرف طريقة للنقاش إلا بالصراخ الذي اعتاد عليه فهو كما يقول المثل «مع الخيل يا شقراء» وسينتهي الوزير بوجه أبيض وكان الأجدر بهذا النائب تقديم استجواب عن فئة الكويتيين البدون ولكن هذا بعيد كل البعد عنه وعن زملائه الذين يؤيدونه من النواب لأنهم يرفضون حتى أن يدرجوا جلسه لهم وكان الأولى أيضا أن يتكلم عن المتقاعدين الذين تسرق أموالهم أو عن المواطن الذي ينتظر بيته وهو بعمر الكهولة الآن أو عن إسقاط القروض التي كسرت ظهر المواطن وفوائدها فالمواطن يعمل من أجل سداد قرضه بالبنك وديونه الأخرى، وأيضا كان بإمكانه هو وزملائه أن ينظروا لمشكلة الشباب الذين ينتظرون وظائفهم منذ سنوات.

فاستجوابك في غير محله وفاشل فبعض النواب يأتون من أجل مصالحهم وليس من أجل مصالح المواطنين ليأخذوا المناقصات والهدايا والمزارع والأراضي ويأتون ليتكلموا عن الفساد وأي فساد تتكلم عنه عن الشوارع التي غرقت في ساعتين أم عن المباني الحكومية المتهالكة والتي تعيش فيها الفئران لتأتي وتتكلم عن قضية دخول المرأة للجيش وأنت تعلم أن دخولها ليس للحروب إنما لوظائف مكتبية وتمريضية، ونبي الأمة صلى الله عليه وآله استعان بالسيدة نسيبة بنت كعب رضوان الله عليها في المعركة لتمرض الجرحى، لذا أتمنى من الأعضاء أن لا تكون استجواباتهم التالية بهذا الضعف وبهذا الفشل عندما يقدمون استجواباتهم وأن تكون الاستجوابات في صالح المواطن وليس مجرد استجواب لتضييع الوقت واستجواب لا يهم المواطن ولا الوطن أيها النواب ضعوا مشاكل المواطن أمام أعينكم وانتصروا لإخوانكم الكويتيين البدون الذين يتوسمون منكم حلا لقضيتهم التي وصلت للجيل السادس وهي اهم القضايا العالقة ودعونا نر شجاعتكم في حل هذه القضية.

