نموذج مثالي لشاب استثنائي

آراء

الشباب هم رجال الحاضر وقادة المستقبل والدعامة الأساسية لنهضة أي أمة وهم حماة الوطن ومناعته القوية ضد أي عناصر تخريبية دخيلة على جسد الوطن، ولكن اليوم سأتحدث عن شاب استثنائي امتلك منذ صغره مقومات القيادة والادارة والبصيرة النافذة وهو سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الابن الرابع لصاحب الجلالة والفخامة سمو الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه.

ولد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 8 مايو 1987 وتخرج من «أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية» في أغسطس 2006، ونظراً لنبوغه وشخصيته القيادية التي ظهرت بوادرها مبكراً تقلد عدة مناصب بمراسيم ملكية، حيث تولى في نوفمبر 2007 منصب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية والتي استطاعت بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من مساندة الأرامل والأيتام والاهتمام بهم، وسد احتياجات العديد من الأسر البحرينية، الى جانب مساعدة المنكوبين والمتضررين في مختلف دول العالم.

وفي أبريل 2008 صدر مرسوم ملكي بتعيين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عضواً في مجلس التنمية الاقتصادية وهو المجلس الذي يرأسه سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وهو القائم على تنفيذ الخطة الاقتصادية التي تهدف الى التنمية المستدامة تحت مسمى «رؤية 2030» وقد اعتمدت خارطة الطريق منذ عام 2008 والتي تهدف الى تحويل اقتصاد المملكة الى التنافسية العالمية، وقد أنشأت المملكة في اطار سعيها لتحقيق هذه الرؤية «منطقة البحرين العالمية للاستثمار» من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهي المنطقة التي تضم 114 شركة صناعية وشركات خدمات محلية متعددة الجنسيات وتوظف أكثر من 5200 موظف وتبلغ نسبة استثمار الشركات الدولية فيها 80 % بمبلغ يتعدى ملياري دولار.

وفي سبتمبر 2010 تقلد منصب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ولأنه يعلم أن الشباب هم ركيزة الحاضر والمستقبل وأن أي أمة لن تنهض الا بسواعد أبنائها فقد أطلق سموه مشروع «مدينة شباب 2030» وهو واحد من المشاريع التي تبرهن هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، حيث قامت منذ انطلاقها قبل 12سنة بترسيخ مفهوم المواطنة والولاء، كما أتاحت للشباب الفرصة للاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات في مجالات عدة، وتتضمن مدينة شباب 2030 مؤسسات تدريبية مهمة مثل استوديوهات الشباب، مصنع الابتكار، مختبر الذكاء الاصطناعي، تمكين القيادات، ميدان الفن، ما وراء التصميم،، وكالات الاعلانات وغيرها الكثير مما يساعد على ايجاد كوادر وطنية متخصصة كأعظم استثمار في ثروات الوطن الحقيقية وهم الشباب.

ولأنه شخصية قيادية حازمة وجدير بثقة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فقد تولى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمرسوم ملكي في يونيو 2011 قيادة الحرس الملكي ثم مستشار الأمن الوطني في أكتوبر 2019 وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى في يوليو 2020 بالاضافة الى رئاسته للاتحاد الملكي للفروسية، وهي مناصب تكليفية شاقة تعكس عبقرية قيادية وعقلية كبيرة وحب كبير لوطنه وتسخير كل وقته وجهده للعمل العام والذي ظهر للجميع ثماره في مجالات عدة.

وفي الختام أتمنى أن يقتدي الشباب العربي عامة والخليجي خاصة بسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كلٌ في مجاله، لأن أوطاننا تستحق منا الأفضل وأن نبذل ما في وسعنا لتحقيق التكامل واللحاق بركب الحضارة والتنمية وأن نؤمن بقدراتنا وأن نمتلك العزيمة والاصرار ولنعلم جميعاً أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ونسأل الله -جل وعلا- أن يهدي شبابنا ويرزقنا واياهم الاخلاص والصدق واليقظة لكي تصبح أحلامنا وأمانينا واقعا نعيشه حقيقةً لا مجازاً.

