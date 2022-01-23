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البرد يفرض عطلة «قسرية» على السوريين


أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سورية أمس عن تعطيل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من اليوم وحتى الخميس المقبل، جراء الظروف الجوية السائدة في البلاد. وقالت الرئاسة في بلاغ لها إنه «في ضوء الأوضاع الجوية السائدة وفي ظل واقع الكميات المتوافرة من وسائل التدفئة والذي قيدته العقوبات الاقتصادية الجائرة وحرصا على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة، وحرصا كذلك على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوافرة وتخصيصها لخدمة المواطنين تعطل الجهات العامة من الأحد 23/1/2022، وحتى الخميس 28/1/2022».


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