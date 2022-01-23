مجلس الأمن يندد بالهجمات الإرهابية الحوثية على الإمارات

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية التي شهدتها الإمارات وكذلك السعودية، مشددا على ضرورة مكافحة التهديدات الإرهابية التي يتعرض لها السلم الدولي.

وندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنتها ميليشيات الحوثي على أبوظبي الاثنين وذلك في بيان صدر بالإجماع وفق ما أفاد دبلوماسيون وتمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين ارتكبها وتبناها الحوثيون فيما كان المجلس يستهل اجتماعاً طارئاً حول هذه التطورات. كذلك شدد المجلس في بيانه على «ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم على القضاء». وحض «جميع الدول، انسجاماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل كثيف مع حكومة الإمارات العربية المتحدة وكل السلطات المعنية في هذا الصدد».

«إجراءات دولية لمحاسبة الحوثيين»

من جانبها قالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، بعد الجلسة، إن «مجلس الأمن تحدث بصوت واحد».وشددت نسيبة على أنه «لا بد من إجراءات دولية لمحاسبة الحوثيين»، مؤكدة أن «الحوثيين يشكلون تهديداً للمجتمع الدولي».

على صعيد اخر أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر يوم الجمعة (21 يناير 2022) وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله وأن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة. وأضاف العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات مابعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات. وبيّن العميد المالكي أن ماسوقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن «OCHA» ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة 23 من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز. وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء.

