بلينكن: ملتزمون بمساعدة الشركاء الخليجيين

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التزام بلاده بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة، وشدد على أهمية تخفيف الضرر الواقع على المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان إن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد فيه إدانة الولايات المتحدة لهجمات الحوثيين على كل من السعودية والإمارات، والتي استهدفت مواقع مدنية في الإمارات، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي، وأسفرت عن مقتل وجرح مدنيين.

وقال الوزير الأميركي، عبر حسابه على «تويتر»، إنه أكد خلال الاتصال على التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة، وشدد على أهمية تخفيف الضرر الواقع على المدنيين.

