البابا يتعهد بالعدالة لضحايا الانتهاكات الجنسية

عربيات ودوليات

تعهد البابا فرنسيس، الجمعة، بتوفير العدالة لضحايا الاعتداء الجنسي من قبل رجال الدين، مؤكدا أن الكنيسة تواصل استشراف المستقبل فيما يتعلق بفضيحة الإساءة الجنسية.

وأكد البابا، خلال لقائه بأعضاء مكتب الفاتيكان الذي يتعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي، أن الكنيسة تواصل استشراف المستقبل فيما يتعلق بفضيحة الإساءة الجنسية، التي أساءت إلى الهيكل الهرمي الكاثوليكي في الفاتيكان وحول العالم.

وقال: «تقوم الكنيسة، بعون الرب، بتنفيذ الالتزام بتصميم حازم لإنصاف ضحايا سوء المعاملة من قبل أعضائها، مع الاهتمام الخاص والصارم بالتشريعات الكنسية».

وأشار إلى أنه قام أخيراً بتحديث قواعد الفاتيكان للتعامل مع حالات الإساءة لجعلها أكثر فعالية.

يذكر أنه تم تجريم البابا السابق، بنديكتوس السادس عشر، في تقرير جديد حول التعامل مع الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في ميونيخ في أثناء خدمته هناك.

وقال مكتب محاماة عند تقديم التقرير الذي أعدته الكنيسة، إن البابا بنديكت، واسمه المدني جوزيف راتزينغر، الذي كان رئيس أساقفة ميونيخ وفريسينج من عام 1977 إلى عام 1982، فشل في منع رجال الدين هناك من ارتكاب انتهاكات في أربع قضايا تتعلق باعتداءات جنسية.

