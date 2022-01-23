70 قتيلاً في «استعصاء داعش» داخل سجن الحسكة

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الحسكة «سورية»- الوكالات: تواصلت المعارك امس لليوم الثالث على التوالي بين مقاتلين من تنظيم «داعش» والقوات الكردية في شمال شرق سورية على أثر هجوم للتنظيم الارهابي على سجن أسفر عن سقوط أكثر من سبعين قتيلا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكّد مدير المرصد رامي عبد الرحمن امس أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 28 عنصرا من القوات الأمنية الكردية، و45 مقاتلاً من عناصر «داعش» وخمسة مدنيين منذ بدء الهجوم على سجن غويران في مدينة الحسكة في شمال شرق سورية. وأفاد المرصد أن الجهاديين هاجموا ليل الخميس الجمعة سجن غويران الكبير في مدينة الحسكة الذي يضم آلافا من عناصر التنظيم.

وتحاول القوات الكردية احتواء هذا الهجوم الذي يعد الأكبر الذي يشنه «داعش» منذ دحره في سورية في مارس 2019. وتصدّت قوات سورية الديموقراطية «قسد» وعمادها مقاتلون أكراد، للعملية وتدور اشتباكات بين الطرفين أوقعت قتلى وجرحى، وتمكّن عشرات الأسرى على أثرها من الفرار وأشار المرصد إلى إلقاء القبض على مئات السجناء «من داعش بينما لايزال العشرات منهم فارين» من دون تحديد العدد الإجمالي للسجناء الذين تمكنّوا من الهرب.

من جانبه، قال مدير المركز الاعلامي لقوات سورية الديموقراطية فرهاد شامي إن «الوضع الاستثنائي مستمر في السجن ومحيطه وحاليا هناك اشتباكات في الجهة الشمالية لمحيط السجن».

وأفادت قناة «العربية» بأن طائرات التحالف الدولي استهدفت السجناء الفارين من السجن، مشيرة إلى أن الطائرات تحلق فوق السجن لاستهداف عناصر داعش. كما، أرسلت «قسد» قوات إضافية إلى سجن غويران، لاحتواء الأزمة. واستهدف عناصر التنظيم خزانات الوقود، وصهاريج محروقات لتمويه طائرات التحالف بالدخان ومنع ملاحقتهم. وكشف مدير المرصد السوري أن عناصر «داعش» أخذوا عددا من العاملين في السجن رهائن، ولا يعرف حتى الآن إذا كانوا قد قتلوا. وأكد أن قوات سورية الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي تواصل البحث عن الفارين من السجن، مشيرا إلى تنفيذ ضربة جوية على مبنى في محيط السجن يعتقد أنه يؤوي عناصر من «داعش». فيما سجلت موجة نزوح للمدنيين من حي الزهور القريب من سجن غويران وقال نازحون إن بعضهم منع من مغادرة منزله.

