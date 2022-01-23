الكاظمي يأمر بعمليات كبرى ضد «داعش» بعد هجوم ديالى

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في هجوم دام شنه تنظيم «داعش» في محافظة ديالى، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى درجات التأهب، وتنفيذ عمليات «كبرى» للتصدي لـ«داعش».وقتل 11 عسكريا عراقيا في هجوم استهدف مقرا للجيش العراقي ونسب لتنظيم «داعش» بمحافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد في أحد أكثر الهجمات دموية منذ أسابيع. وقال مسؤول عسكري عراقي طلب عدم كشف هويته إن عناصر التنظيم استغلوا وعورة المنطقة وانخفاض درجات الحرارة لتنفيذ هجومهم الذي استهدف مقرا للجيش في منطقة حاوي العظيم الواقعة إلى الشمال من بعقوبة والمحاذية لمحافظة صلاح الدين، حيث لا تزال تنشط خلايا التنظيم. ووصف الرئيس العراقي برهم صالح، الهجوم بـ«الإرهابي الجبان» فيما بدورها، قالت البعثة الأممية في العراق إن هجوم ديالى تذكير مؤلم بأن تنظيم «داعش» ما زال يشكل تهديدا. من جانبها، أدانت كل من الولايات المتحدة وتركيا، هجوم ديالى ضد القوات المسلحة العراقية ووصفته بالإرهابي.

