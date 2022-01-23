طالبان للأفغانيات: النقاب أو «الإعدام الميداني»

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كابول – الوكالات: هددت الشرطة الدينية في حركة طالبان النساء العاملات في منظمات غير حكومية في ولاية بشمال غرب أفغانستان، بإطلاق النار عليهن إذا لم يرتدين النقاب، حسبما قال موظفان في تلك المنظمات لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ عودتها إلى الحكم في منتصف اغسطس فرضت حركة طالبان تدريجاً قيوداً على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها في التسعينيات. وتواجه النساء ضغوطا ويتم إخراجهن من الحياة العامة ومُنعن إلى حد كبير من ممارسة وظائف حكومية، فيما أُغلقت معظم المدارس الثانوية للبنات. وقال موظفان في منظمة غير حكومية في ولاية بادغيس الريفية إن الفرع المحلي لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التقى مجموعات إغاثة. وقال أحدهم طالبا عدم نشر اسمه لدواع أمنية «أبلغونا... أنه إذا جاءت الموظفات إلى المكتب غير مرتديات النقاب، سيطلقون النار عليهن». كما يتعين أن يرافقهن إلى العمل محرم، كما أضاف.

وأكد مصدر في منظمة أخرى تلك التحذيرات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «قالوا أيضا إنهم سيأتون إلى كل مكتب من دون سابق إنذار للتأكد من تطبيق القواعد». ولم تذكر مذكرة أرسلت إلى منظمات غير حكومية التهديد بإطلاق النار، غير أنها أمرت النساء بتغطية كل الجسم.

والنساء في أفغانستان يضعن عموما الحجاب فيما النقاب، الذي كان إلزاميا خلال فترة الحكم الأولى لطالبان بين 1996 و2001 ترتديه النساء على نطاق واسع وبشكل خاص خارج العاصمة كابول. ويحظر على النساء المشاركة في الأعمال التلفزيونية ويتعين أن يرافقهن محرم في الرحلات الطويلة بين مدن وقرى. ونُظمت تظاهرات صغيرة ومتفرقة للمطالبة بحقوق المرأة التي تحسنت قليلا في السنوات العشرين الماضية في افغانستان. لكن الكثيرات من الناشطات اختبأن في العاصمة هذا الأسبوع عقب مداهمات أدت إلى توقيف ثلاث نساء.

الى ذلك أفادت تقارير إعلامية أفغانستانية بأن طالبان فرضت غرامات مالية قدرها 5 دولارات على 73 شخصا بمنطقة بدخشان شمال شرقي البلاد، وذلك لعدم أدائهم الصلاة في المسجد بشكل جماعي. وقالت تقارير إعلامية محلية إنه منذ الآن سيكون كل شخص لايؤدي الصلوات الخمس جماعة في المسجد مطالبا بملء الخزينة المحلية في منطقة بدخشان بـ 500 أفغاني أو 10% من الراتب الشهري.

