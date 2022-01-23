«الجرعة الثالثة» توفر حماية بـ 90 % من كل المتحورات

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عواصم – الوكالات: كشفت دراسات جديدة أن الجرعات المعززة من لقاحي «فايزر» و«موديرنا»، توفر حماية محسنة ضد شدة الإصابة بمتحورات فيروس كورونا التي تستدعي نقل المصاب إلى المستشفى. وكشفت البيانات التي نشرتها مراكز مكافحة الأمراض الأميركية أن جرعة ثالثة من أي من اللقاحين فعالة بنسبة تزيد عن 90% ضد كل من متحوري «دلتا» و«أوميكرون».

ووجدت الدراسات أن فعالية جرعتين من اللقاح تتضاءل إلى نسبة 57% بعد ستة أشهر. وناشد المسؤولون الأميركيون الناس للحصول على جرعة معززة للقاح عندما يصبحون مؤهلين لذلك.

ووفقا لدراسة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض كانت فعالية اللقاح ضد تدهور صحة المصابين التي تستدعي إدخالهم إلى المستشفيات بعد جرعتين، هي 90% وتستمر حتى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية لكنها انخفضت إلى 81% بعد ذلك. وبعد أسبوعين من الجرعة الثالثة، ارتفعت حماية اللقاح من احتمال تدهور صحة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات إلى 94%. وخلال الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بأوميكرون، بلغ معدل فعالية جرعتين من اللقاح 81% بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية وحتى ستة أشهر، قبل أن ينخفض بعد ذلك ??إلى 57%. وبعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثالثة، ارتفعت الفعالية إلى 90%. واستندت الدراسة الأميركية إلى بيانات من 88 ألف حالة دخول إلى المستشفيات في 10 ولايات أميركية. في غضون ذلك أظهر تحليل لـ«رويترز» تراجع حالات الإصابة بفيروس «كورونا»في الولايات المتحدة الأميركية، وأظهر تحليل الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له أن إصابات «كوفيد-19» انخفضت في 15 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن وبورتوريكو. الى ذلك تواصل تراجع لاصابات في السعودية وأعلنت وزارة الصحة امس أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4608 حالات إصابة وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4622 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 594762 حالة في المملكة. وكانت وزارة الصحة أعلنت الجمعة أنها سجلت 4884 حالة إصابة جديدة بالفيروس. بينما أعلنت وكالة الصحة الأوروبية أن المتحور «أوميكرون» بات هو السائد في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الصناعية الأوروبية.

