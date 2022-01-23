الحريري «يعتزل».. و«المستقبل» بلا مستقبل!

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بيروت – الوكالات: أعلن زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي عاد إلى لبنان الجمعة، عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المزمعة في مايو المقبل.

وقالت مصادر في كتلة «المستقبل»، إن الحريري قدم عرضاً للمشهد السياسي بصورة عامة، متوقفاً عند الآثار الكارثية التي حلّت بالوضع الاقتصادي والمالي، وجراء السياسات التي اتبعها العهد الحالي، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي، وفقاً لما ذكرته مصادر صحافية مقربة من الحريري. وكشفت المصادر، عن أن الحريري أكد للمجتمعين بشكل واضح وصريح أنه قرر عدم المشاركة نهائياً في الانتخابات لا هو شخصياً، ولا تياره السياسي.

وأشارت المصادر، إلى أن بعض نواب الكتلة أعربوا عن رفضهم لهذا القرار إن كان سيُتخذ، وبعضهم الآخر عبروا عن مخاوفهم منه، وأصروا على ضرورة بقاء الرئيس الحريري في هذا الاستحقاق. إلا أن الحريري أكد إصراره على هذا الأمر وهو نهائي ولا عودة عنه.

وصارح الحريري الحاضرين في الاجتماع بأنّ تيار المستقبل لن يقدم أي مرشح لهذه الانتخابات، ولن يتبنى أي مرشح، وسمع أعضاء كتلته منه أنه حتى ولو أراد ممن هم أعضاء حالياً في الكتلة، أو ينتمون إلى تيار المستقبل، أن يترشحوا للانتخابات، فإن ترشيحهم على مسؤوليّتهم ويكون باسمهم الشخصي وليس باسم التيار.

وتحدثت مصادر صحافية عدة، أمس عن أن عودة الحريري بعد أربعة أشهر من الغياب ستمهد على ما يبدو للخروج النهائي من الحياة السياسية ولسقوط ما يسمى بـ«الحريرية السياسية».

وفي أول رد فعل على انكفاء الحريري، قال أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن «مؤسف ومُقلق ما نسمعه حول توجّه الرئيس سعد الحريري لعدم الترشّح للانتخابات والإنكفاء»، واضاف: «في ظلّ غياب كتلة وازنة كتيار المستقبل، ملء الفراغ لن يكون بالأمر السهل، خصوصاً مع الأحداث الطارئة على الساحة السياسية».

وأكدّ أبو الحسن أنّ «الفراغ الأصعب هو على صعيد الوضع الاقتصادي المأسوي الذي يعاني منه الشعب، موضحاً أنّ «غياب التيار المعتدل عن الساحة السنيّة سيسهم في ازدياد حركات التطرف والجماعات الداعمة والمحركة لهذه الظاهرة».

وختم أبو الحسن بالقول: «نأمل من الحريري أن يأخذ في الاعتبار هذه العوامل، لأنّ البلد يستحقّ كل تضحية».

ومن المتوقع أن يترك قرار الحريري العزوف عن الترشح صدمة على الصعيدين السياسي داخل الطائفة السنية ووطنياً، بحسب مصادر مطلعة على أجواء نادي رؤساء الحكومات، لا سيما أن غياب الحريري الانتخابي وإن بقي حاضراً بالرعاية للوائح الانتخابية، سيؤثر سلباً على زعامته السنيّة وعلى مستقبل تياره السياسي، وكذلك على خيارات وتحالفات حلفائه التقليديين كرئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب جنبلاط الانتخابي والسياسي.

وكان رئيس الحكومة الأسبق ?تمام سلام?، أعلن الخميس، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة. قائلاً في بيان له إنه «في خضم ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من ترد وانهيار، وإفساحاً في المجال أمام تغيير جدي، من خلال إتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح إلى أهداف وطنية صافية ونقية، واحتراماً لمطالب الشعب الثائر والساعي إلى التغيير، والذي يستحق أن يعطى فرصة ليتابع سيرة بناء الوطن بأفكار وأساليب وممارسات جديدة وطموحة، أعلن عزوفي عن الترشيح للانتخابات النيابية».

